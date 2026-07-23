Fuerte lluvia en Panamá provoca caída de árboles y afectaciones en calles, corredores y autopistas

Las intensas lluvias registradas durante la mañana y la tarde de este jueves 23 de julio continúan generando emergencias en distintos puntos del país.

Se reportan inundaciones y caídas de árboles en las provincias de Panamá y Bocas del Toro. También se reporta que las vías José Agustín Arrango, Transístmica, Vía España, Avenida 12 de Octubre, Aquilino de la Guardia se encuentran anegadas.

Por lo que, se le recomienda a los conductores precaución al manejar, sobre todo en el área de los corredores Norte y Sur y la autopistas a Colón y Arraiján-La Chorrera.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que sus funcionarios, en conjunto con el Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá y el Servicio Nacional Aeronaval, realizan labores de liberación y remoción de un árbol que cayó sobre una vivienda tras las fuertes precipitaciones.

De acuerdo con el Sinaproc, los equipos de respuesta se mantienen en el lugar para retirar el árbol de manera segura y reducir los riesgos para los ocupantes del inmueble, mientras evalúan posibles daños ocasionados por el incidente.

Lluvias provocan inundaciones

Las fuertes lluvias de este jueves también han causado inundaciones en varias vías de Panamá, complicando la circulación vehicular durante varias horas.

Uno de los puntos más afectados es el corregimiento de Río Abajo, donde se reportan anegaciones en la avenida José Agustín Arango, lo que ha ralentizado el tránsito y obligado a numerosos conductores a buscar rutas alternas.

Asimismo, se registraron acumulaciones de agua en el sector de Veranillo, donde el nivel alcanzado dificulta la movilidad tanto de vehículos como de peatones.

Las autoridades mantienen un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y del estado de las principales vías de la capital.

Sinaproc recomienda a la población evitar transitar por calles inundadas, conducir con velocidad reducida y mantenerse informada a través de los canales oficiales mientras persistan las lluvias, ya que las condiciones climáticas podrían generar nuevas afectaciones en distintos sectores del país.