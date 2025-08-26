Sinaproc atiende múltiples incidentes sin reporte de heridos por lluvias en el país

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) detalló la tarde de este martes 26 de agosto que hasta las 4:00 p.m. se registraron nueve incidentes relacionados con la lluvia y los fuertes vientos en diferentes provincias del país.

De acuerdo con el Sinaproc, hubo dos colapsos de estructuras, seis caídas de árboles y un desprendimiento de techo.

Además, su personal recibió avisos sobre múltiples vías anegadas que afectaron la circulación vehicular, sobre todo en el área metropolitana.

Incidentes en la provincia de Panamá

En el corregimiento de El Chorrillo, área de plaza Amador, se reportó el colapso parcial del albergue La Estancia.

Sin embargo, no se registraron heridos y al lugar acudió personal del Cuerpo de Bomberos de Panamá.

En Ancón, un árbol cayó sobre la vía en el corredor Norte, cerca de la entrada Martin Sosa, siendo atendido por la Empresa Nacional de Autopistas, S. A.

Mientras que, en el Cangrejo, frente al colegio The Lincoln Academy, un árbol cayó sobre un local comercial.

En tanto, en la calle 15 de El Chorrillo, otro árbol colapsó sobre una vivienda. Ambos casos fueron atendidos por personal del Sinaproc sin reporte de lesionados.

Panamá Oeste

En el distrito de Arraiján, sector de Veracruz, frente al hotel Westin, un árbol cayó sobre la vía, situación atendida por equipos del Sinaproc.

Otro incidente se registró en Panamá Pacífico, cerca de la base administrativa del Sinaproc, donde un árbol colapsó y personal de la institución trabajó en el despeje de la vía.

Colón

En Barrio Norte, calle 8 y Meléndez, se reportó el colapso de una estructura. No hubo heridos y las labores de atención continúan.

En Cristóbal, sector Margarita, un árbol cayó sobre la vía y se mantiene en proceso de remoción.

En la Zona Libre de Colón, sector José Domingo Espinar, se registró el desprendimiento de un techo. El hecho no dejó lesionados y está pendiente de atención.

Vías anegadas

Las lluvias también provocaron inundaciones en varios puntos:

7 de Septiembre, Arraiján, donde un vehículo resultó afectado. La situación fue atendida por los Bomberos.

Vía Panamericana, bajando el Puente de las Américas, en ambos sentidos.

La Boca, Ancón, donde varios vehículos quedaron atrapados en el agua.

Curundú

Calidonia, calle 25 y Justo Arosemena.