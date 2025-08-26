Quiénes integran la delegación que acompaña a Mulino en su viaje a Brasil

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/jose-raul-mulino" target="_blank">El presidente José Raúl Mulino</a> viajará este miércoles 27 de agosto a la ciudad de Brasilia en una visita oficial con el propósito de fortalecer los vínculos bilaterales con Brasil y explorar las oportunidades que se abren tras la incorporación de Panamá al Mercosur.Mulino estará acompañado por una delegación compuesta por miembros del Ejecutivo, el Legislativo y el sector privado.<b>Del gabinete forman parte de la comitiva Javier Martínez Acha, ministro de Relaciones Exteriores; Julio Moltó, de Comercio e Industrias; Roberto Linares, de Desarrollo Agropecuario, y José Ramón Icaza, ministro de Asuntos del Canal.</b>En representación de la Asamblea Nacional estarán el diputado presidente del Legislativo, Jorge Herrera, junto con los diputados presidentes de comisiones Walkiria Chandler (Relaciones Exteriores), Orlando Carrasquilla (Asuntos Agropecuarios) y Ernesto Cedeño (Comercio y Asuntos Económicos).También integran la misión oficial el contralor general de la República, Anel Flores; el embajador de Panamá en Brasil, Flavio Méndez; el secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), Sergio Abreu, y la secretaria ejecutiva de Asuntos Económicos y Competitividad de la Presidencia, Kristelle Getzler.A nivel empresarial, la delegación está compuesta por 14 representantes del sector privado, incluidos dos presidentes de gremios: Juan Arias, de la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/cciap-camara-de-comercio-industrias-y-agricultura-de-panama" target="_blank">Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá</a>, y Luisa Napolitano, gerente general de la Zona Libre de Colón. <b>Junto a ellos viajarán los empresarios y dirigentes: Carlos Santiago Castillo, Ricardo Pérez, José Antonio Halpern, Stanley Motta, Jaime Gilinski, Ricardo Rolando Pérez, Giulia De Sanctis, Rodolfo Moreno, Luiz Fernando Nasser, Alejandro Flores de la Lastra y Alejandro Flores Icaza.</b>En Brasilia, la comitiva participará en reuniones oficiales con el presidente Luiz Inácio <i>Lula</i> Da Silva, y en el foro empresarial Diálogo Brasil.Panamá. Construyendo puentes para el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, auspiciado por la Confederación Nacional de la Industria y el Banco de Desarrollo de América Latina.