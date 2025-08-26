Quiénes integran la delegación que acompaña a Mulino en su viaje a Brasil

El presidente José Raúl Mulino viajará este miércoles 27 de agosto a la ciudad de Brasilia en una visita oficial con el propósito de fortalecer los vínculos bilaterales con Brasil y explorar las oportunidades que se abren tras la incorporación de Panamá al Mercosur.

Mulino estará acompañado por una delegación compuesta por miembros del Ejecutivo, el Legislativo y el sector privado.

Del gabinete forman parte de la comitiva Javier Martínez Acha, ministro de Relaciones Exteriores; Julio Moltó, de Comercio e Industrias; Roberto Linares, de Desarrollo Agropecuario, y José Ramón Icaza, ministro de Asuntos del Canal.

En representación de la Asamblea Nacional estarán el diputado presidente del Legislativo, Jorge Herrera, junto con los diputados presidentes de comisiones Walkiria Chandler (Relaciones Exteriores), Orlando Carrasquilla (Asuntos Agropecuarios) y Ernesto Cedeño (Comercio y Asuntos Económicos).

También integran la misión oficial el contralor general de la República, Anel Flores; el embajador de Panamá en Brasil, Flavio Méndez; el secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), Sergio Abreu, y la secretaria ejecutiva de Asuntos Económicos y Competitividad de la Presidencia, Kristelle Getzler.

A nivel empresarial, la delegación está compuesta por 14 representantes del sector privado, incluidos dos presidentes de gremios: Juan Arias, de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, y Luisa Napolitano, gerente general de la Zona Libre de Colón.

Junto a ellos viajarán los empresarios y dirigentes: Carlos Santiago Castillo, Ricardo Pérez, José Antonio Halpern, Stanley Motta, Jaime Gilinski, Ricardo Rolando Pérez, Giulia De Sanctis, Rodolfo Moreno, Luiz Fernando Nasser, Alejandro Flores de la Lastra y Alejandro Flores Icaza.

En Brasilia, la comitiva participará en reuniones oficiales con el presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, y en el foro empresarial Diálogo Brasil.Panamá. Construyendo puentes para el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, auspiciado por la Confederación Nacional de la Industria y el Banco de Desarrollo de América Latina.