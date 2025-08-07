Presidente anuncia gira internacional para promover a Panamá en inversión y comercio

El presidente de la República, <a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a>, anunció durante su conferencia semanal de este jueves 7 de agosto sus próximas misiones diplomáticas para promover a Panamá en el comercio internacional y entablar conversaciones en materia de derechos humanos. El mandatario viajará a Nueva York, <a href="/tag/-/meta/estados-unidos-eeuu">Estados Unidos</a>, desde el día de mañana, 8 de agosto, para encabezar el<b> </b><a href="/tag/-/meta/onu-organizacion-de-las-naciones-unidas">Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) </a>durante todo este mes. Su objetivo será impulsar la protección de los derechos civiles, la agenda de mujeres, paz y seguridad para los niños, los conflictos armados, así como los vínculos entre el cambio climático y la seguridad.'<i>Me honra la distinción. Es una oportunidad muy importante para sentarme allí y dirigir el principal foro de seguridad mundial, que en este mes le toca presidir a Panamá</i>', expresó el presidente. Este evento dará inicio el lunes 11 de agosto.Por otro lado, este mismo mes, el mandatario también viajará a <a href="/tag/-/meta/brasil">Brasil</a>, acompañado de una delegación empresarial del 'más alto nivel', para reunirse con las empresas privadas que invite <a href="/tag/-/meta/luiz-inacio-lula-da-silva">el presidente Luiz Inácio <i>Lula</i> da Silva</a>. El propósito es discutir el establecimiento de negocios de exportación brasileños en Panamá.En enero de 2026, <a href="/tag/-/meta/luiz-inacio-lula-da-silva">Lula da Silva</a> visitará Panamá para formar parte del <b>Foro Económico de América Latina</b>, tras aceptar la invitación del jefe de Estado panameño a raíz de una conversación que tuvo lugar en la <a href="/tag/-/meta/cumbre-mercosur">Cumbre del Mercosur </a>celebrada en Argentina en julio de este año, donde Panamá debutó como<b> estado asociado.</b>Luego de Brasil, las misiones corresponderán al hemisferio oriental. <a href="/tag/-/meta/japon">Japón</a> será el siguiente destino, donde el presidente estará por cuatro días en encuentros con el sector del gobierno y del área industrial, logística y marítima. <i>'El trabajo que quiero hacer es promocionar a Panamá personalmente donde me inviten y hablar con el que tenga que hablar'</i>, afirmó.