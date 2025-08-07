Presidente anuncia gira internacional para promover a Panamá en inversión y comercio

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció durante su conferencia semanal de este jueves 7 de agosto sus próximas misiones diplomáticas para promover a Panamá en el comercio internacional y entablar conversaciones en materia de derechos humanos.

El mandatario viajará a Nueva York, Estados Unidos, desde el día de mañana, 8 de agosto, para encabezar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) durante todo este mes.

Su objetivo será impulsar la protección de los derechos civiles, la agenda de mujeres, paz y seguridad para los niños, los conflictos armados, así como los vínculos entre el cambio climático y la seguridad.

“Me honra la distinción. Es una oportunidad muy importante para sentarme allí y dirigir el principal foro de seguridad mundial, que en este mes le toca presidir a Panamá”, expresó el presidente.

Este evento dará inicio el lunes 11 de agosto.

Por otro lado, este mismo mes, el mandatario también viajará a Brasil, acompañado de una delegación empresarial del “más alto nivel”, para reunirse con las empresas privadas que invite el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El propósito es discutir el establecimiento de negocios de exportación brasileños en Panamá.

En enero de 2026, Lula da Silva visitará Panamá para formar parte del Foro Económico de América Latina, tras aceptar la invitación del jefe de Estado panameño a raíz de una conversación que tuvo lugar en la Cumbre del Mercosur celebrada en Argentina en julio de este año, donde Panamá debutó como estado asociado.

Luego de Brasil, las misiones corresponderán al hemisferio oriental. Japón será el siguiente destino, donde el presidente estará por cuatro días en encuentros con el sector del gobierno y del área industrial, logística y marítima.

“El trabajo que quiero hacer es promocionar a Panamá personalmente donde me inviten y hablar con el que tenga que hablar”, afirmó.