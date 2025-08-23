Sinaproc: Lluvias del viernes causan inundaciones, caídas de árboles y deslizamientos

En Panamá Oeste, específicamente en<b> Arraiján</b>, un árbol cayó sobre la vía Centenario en dirección al Oeste. La situación fue atendida por el Benemérito Cuerpo de Bomberos, que despejó la vía.Mientras tanto, en Colón, el corregimiento de <b>Cristóbal</b> registró filtraciones subterráneas en una vivienda de <b>Puerto Escondido</b> (Ebeneser), lo que provocó la entrada de agua con lodo. Personal de Sinaproc efectuó una inspección y recomendó medidas preventivas, además de solicitar una revisión técnica del Departamento de Prevención.En <b>Cativá</b>, sector Villa Guadalupe, se reportó un deslizamiento de tierra en la calle principal. El incidente, producto de la mala canalización de aguas pluviales, generó el deslizamiento parcial de un talud cerca de una vivienda, aunque sin daños estructurales.En <b>Puerto Pilón</b>, barriada Rivera del Río, el Sinaproc coordinó con la fiscalía la recuperación de un cuerpo hallado en un área boscosa cercana a una quebrada. Sinaproc<b> Colón</b> apoyó en la operación.