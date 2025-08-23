  1. Inicio
Sinaproc: Lluvias del viernes causan inundaciones, caídas de árboles y deslizamientos

En Bella Vista, en el sector Villas del Carmen, donde un árbol cayó sobre un muro perimetral.
En Bella Vista, en el sector Villas del Carmen, donde un árbol cayó sobre un muro perimetral. Cedida| Sinaproc
Por
Mileika Lasso
  • 23/08/2025 15:15
El Sistema Nacional de Protección Civil atendió nueve incidentes por lluvias en la capital, Panamá Oeste y Colón; hubo viviendas afectadas, deslizamientos y un cuerpo recuperado en Colón

Las intensas lluvias registradas entre las 6:00 y 8:00 horas del viernes 22 de agosto dejaron un total de nueve incidentes en distintas provincias del país, según reportó este sábado, 23 de agosto, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COE).

En la ciudad capital, el Centro reportó tres viviendas afectadas por la caída de árboles en el corregimiento de Pedregal (Villa de Naranjal y Villa Lobos, cerca de la escuela Narciso Garay) y en San Miguelito, en Rufina Alfaro (San Antonio). En ambos casos, las ramas fueron retiradas sin que se registraran personas lesionadas.

Otro hecho ocurrió en Bella Vista, sector Villas del Carmen, donde un árbol cayó sobre un muro perimetral. La atención fue transferida a la Base Noreste.

Además, en Kuna Nega, sector Las 400 (Ancón), varias viviendas quedaron inundadas tras el desborde de una quebrada. Voluntarios de la comunidad informaron que el nivel del agua descendió tras cesar las lluvias, aunque advirtieron que la zona es de alto riesgo y recomendaron que Sinaproc realice una verificación este sábado.

En Panamá Oeste, específicamente en Arraiján, un árbol cayó sobre la vía Centenario en dirección al Oeste. La situación fue atendida por el Benemérito Cuerpo de Bomberos, que despejó la vía.

Mientras tanto, en Colón, el corregimiento de Cristóbal registró filtraciones subterráneas en una vivienda de Puerto Escondido (Ebeneser), lo que provocó la entrada de agua con lodo. Personal de Sinaproc efectuó una inspección y recomendó medidas preventivas, además de solicitar una revisión técnica del Departamento de Prevención.

En Cativá, sector Villa Guadalupe, se reportó un deslizamiento de tierra en la calle principal. El incidente, producto de la mala canalización de aguas pluviales, generó el deslizamiento parcial de un talud cerca de una vivienda, aunque sin daños estructurales.

En Puerto Pilón, barriada Rivera del Río, el Sinaproc coordinó con la fiscalía la recuperación de un cuerpo hallado en un área boscosa cercana a una quebrada. Sinaproc Colón apoyó en la operación.

Smith: precaución y vigilancia

Omar Smith, director nacional del Sinaproc pidió a la población estar pendiente. “Tenemos que estar pendiente a la saturación de los suelos en nuestra área... debido a que estamos en el terreno y estamos viendo lo que ocurre”, dijo.

“No espere que ninguno de los estamentos de seguridad o instituciones de emergencia lleguen al terreno, sino que usted puede tomar sus propias decisiones frente a eso. Identifique el riesgo y tome la acción”, destacó Smith.

Recomendaciones:
Evite transitar por calles anegadas.
Proteja a niños y adultos mayores.
Manténgase atento a los avisos meteorológicos.
