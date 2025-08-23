Sinaproc: Lluvias del viernes causan inundaciones, caídas de árboles y deslizamientos

Las intensas lluvias registradas entre las 6:00 y 8:00 horas del viernes 22 de agosto dejaron un total de nueve incidentes en distintas provincias del país, según reportó este sábado, 23 de agosto, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COE).

En la ciudad capital, el Centro reportó tres viviendas afectadas por la caída de árboles en el corregimiento de Pedregal (Villa de Naranjal y Villa Lobos, cerca de la escuela Narciso Garay) y en San Miguelito, en Rufina Alfaro (San Antonio). En ambos casos, las ramas fueron retiradas sin que se registraran personas lesionadas.

Otro hecho ocurrió en Bella Vista, sector Villas del Carmen, donde un árbol cayó sobre un muro perimetral. La atención fue transferida a la Base Noreste.

Además, en Kuna Nega, sector Las 400 (Ancón), varias viviendas quedaron inundadas tras el desborde de una quebrada. Voluntarios de la comunidad informaron que el nivel del agua descendió tras cesar las lluvias, aunque advirtieron que la zona es de alto riesgo y recomendaron que Sinaproc realice una verificación este sábado.