Rescatan mono cariblanco en peligro de extinción tras denuncia ciudadana

La <b>Sección de Áreas Protegidas y Biodiversidad del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente)</b> logró recuperar un mono cariblanco (<i>Cebus capucinus</i>) que se encontraba en cautiverio en el corregimiento de <b>Herrera, </b>distrito de<b> La Chorrera.</b>El operativo realizado <b>este sábado</b> se concretó tras una denuncia ciudadana y contó con el apoyo de un grupo de guardaparques polígonos de Tiro Emperador y Balboa Oeste y de unidades de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP).<b>Lilibeth Barba, </b>técnica de MiAmbiente, detalló que se trata de un animal catalogado <b>'en peligro de extinción'</b>. Las autoridades acudieron a la propiedad y luego de explicarle al dueño de la zona los riesgos de mantener fauna silvestre en cautiverio este accedió a entregar el animal voluntariamente.Los<b> primates en cautiverio </b>pueden producir enfermedades en los<b> humanos</b>, así como entorpecer los<b> mecanismos de conversación</b> de la especie.Tras la recuperación, el mono fue llevado a una <b>clínica especializada</b> en donde se encuentra siendo evaluado por profesionales y recibiendo la <b>atención médica </b>correspondiente, como parte de un proceso de <b>rehabilitación</b>, con miras de poder reintegrarlo a un <b>hábitat apropiado.</b>Los involucrados en el hecho deberán cumplir con los <b>trámites administra</b>tivos correspondientes.