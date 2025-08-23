Rescatan mono cariblanco en peligro de extinción tras denuncia ciudadana

La Sección de Áreas Protegidas y Biodiversidad del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) logró recuperar un mono cariblanco (Cebus capucinus) que se encontraba en cautiverio en el corregimiento de Herrera, distrito de La Chorrera.

El operativo realizado este sábado se concretó tras una denuncia ciudadana y contó con el apoyo de un grupo de guardaparques polígonos de Tiro Emperador y Balboa Oeste y de unidades de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP).

Lilibeth Barba, técnica de MiAmbiente, detalló que se trata de un animal catalogado “en peligro de extinción”. Las autoridades acudieron a la propiedad y luego de explicarle al dueño de la zona los riesgos de mantener fauna silvestre en cautiverio este accedió a entregar el animal voluntariamente.

Los primates en cautiverio pueden producir enfermedades en los humanos, así como entorpecer los mecanismos de conversación de la especie.

Tras la recuperación, el mono fue llevado a una clínica especializada en donde se encuentra siendo evaluado por profesionales y recibiendo la atención médica correspondiente, como parte de un proceso de rehabilitación, con miras de poder reintegrarlo a un hábitat apropiado.

Los involucrados en el hecho deberán cumplir con los trámites administrativos correspondientes.