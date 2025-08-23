Pentágono despide al jefe de Agencia de Inteligencia tras un polémico informe sobre Irán

El secretario de Defensa de Estados Unidos, <b>Pete Hegseth</b>, despidió este viernes 22 de agosto al teniente general <b>Jeffrey Krus</b>e, director de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) de Estados Unidos, después de que la <b>Casa Blanca </b>criticara una revisión que evaluaba el impacto de los ataques estadounidenses contra Irán, según informó el Pentágono a medios locales.Hegseth también despidió a la vicealmirante Nancy Lacore, jefa de la Reserva Naval, así como al contralmirante Jamie Sands, oficial de los Navy SEAL que supervisaba el Comando de Guerra Especial Naval.<b>El Departamento de Defensa </b>no ofreció ninguna explicación sobre el motivo de los despidos, pero, según señalaron este 22 de agosto personas familiarizadas con el asunto a <b>The Washington Post</b>, una de las razones de los despidos sería la 'pérdida de confianza'.En junio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó un informe de la DIA -la principal rama de inteligencia del Pentágono- filtrado por los medios que revelaba que los ataques contra Irán solo habían retrasado por meses su programa nuclear; ya que el mandatario republicano había señalado antes que las instalaciones nucleares de Irán estaban 'completamente destruidas'.<b>En tanto, la Casa Blanca declaró que la evaluación de la agencia era 'totalmente errónea' y Hegseth afirmó en un acto público que el informe se elaboró con 'poca inteligencia' y que el FBI estaba investigando la filtración. </b>