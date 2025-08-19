Destructores de guerra de Estados Unidos se anclan en costas de Venezuela

La administración del presidente Donald Trump envió al Caribe tres de sus más modernos destructores —el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson— acompañados de 4.000 soldados, en lo que constituye el despliegue naval más contundente en la región en los últimos años.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó el 19 de agosto que la decisión busca frenar el “flujo de drogas” hacia Estados Unidos, reforzar la seguridad marítima y enviar un mensaje directo al régimen venezolano. “El régimen de [Nicolás] Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela. Es un cartel del narcotráfico”, declaró ante periodistas, subrayando que el líder venezolano está acusado por Washington de tráfico de drogas y señalado como cabecilla del llamado Cartel de los Soles.

De acuerdo con la agencia Reuters, el grupo naval que arribó en las últimas 36 horas forma parte del Iwo Jima Amphibious Ready Group, especializado en despliegues rápidos y operaciones combinadas. El Pentágono ya había anticipado este movimiento días atrás, y lo justificó como parte de la estrategia de Estados Unidos para “contrarrestar amenazas contra la seguridad nacional provenientes de organizaciones narcoterroristas en la región”.

La reacción de Caracas fue inmediata. El presidente Nicolás Maduro apareció en cadena nacional para anunciar el despliegue de 4.5 millones de milicianos en todo el país, con el objetivo de defender lo que denominó la soberanía venezolana.

“Nuestros mares, cielos y tierras los defendemos nosotros. Ningún imperio del mundo va a venir a tocar suelo venezolano”, afirmó el mandatario, quien además calificó la presencia naval estadounidense como una “humillación” para Sudamérica.

La tensión entre Washington y Caracas se intensifica en un contexto marcado por sanciones económicas y confiscaciones de activos. Apenas la semana pasada, la administración Trump informó la incautación de más de 700 millones de dólares en propiedades supuestamente vinculadas a Maduro, entre ellas mansiones en Florida y República Dominicana, aviones, una granja de caballos y joyas de alto valor.