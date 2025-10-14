El síndrome de desgaste profesional afecta al 79 % de los trabajadores en Panamá

El fenómeno no se limita al país. De acuerdo con los datos de Konzerta, <b>Panamá es el tercer país de la región con más casos de </b><i><b>burnout (79 %)</b></i>, solo detrás de Argentina (92 %) y Chile (89 %). Por debajo se encuentran Perú (78 %) y Ecuador (75 %).Curiosamente <b>este dato se repite por cuarto año consecutivo</b>: en 2022, Panamá ocupaba el tercer puesto con el <b>78 %</b>; en 2023 con el <b>83 %</b>; en 2024 con el <b>88 %</b>; y en 2025 con el <b>79 %</b>. El estudio encuestó a <b>2,750 personas trabajadoras y especialistas en Recursos Humanos</b> de cinco países: <b>Panamá, Chile, Ecuador, Argentina y Perú</b>. La investigación explora cómo experimentan los talentos el síndrome de <i>burnout</i> y qué políticas implementan los especialistas en Recursos Humanos para mitigarlo.<b>Cifras que alertan:</b>