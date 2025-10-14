Panamá vs Surinam: horario y dónde ver el partido por las Eliminatorias al Mundial 2026

Por el liderato del Grupo A. La <b><a href="/tag/-/meta/seleccion-de-panama">selección de Panamá </a></b>recibe a Surinam en un partido decisivo en la <b>Ronda Final de las eliminatorias de Concacaf para la <a href="/tag/-/meta/mundial-2026">Copa Mundial de la FIFA 2026</a>. </b><b>La selección dirigida por <a href="/tag/-/meta/thomas-christiansen">Thomas Christiansen</a> </b>recibe a Surinam en el Estadio Rommel Fernández, que estará a su máxima capacidad en esta cuarta jornada de las eliminatorias de Concacaf.<b>Actualmente, <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/deportes/eliminatorias-concacaf-tabla-de-posiciones-jornada-4-rumbo-al-mundial-2026-KA16709399" target="_blank">Surinam mantiene el liderado del Grupo A por diferencia de goles, seguido por Panamá. </a></b>Por lo que este encuentro será decisivo para definir al líder.