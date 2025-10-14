Panamá vs Surinam: horario y dónde ver el partido por las Eliminatorias al Mundial 2026

Por el liderato del Grupo A. La selección de Panamá recibe a Surinam en un partido decisivo en la Ronda Final de las eliminatorias de Concacaf para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La selección dirigida por Thomas Christiansen recibe a Surinam en el Estadio Rommel Fernández, que estará a su máxima capacidad en esta cuarta jornada de las eliminatorias de Concacaf.

Actualmente, Surinam mantiene el liderado del Grupo A por diferencia de goles, seguido por Panamá. Por lo que este encuentro será decisivo para definir al líder.