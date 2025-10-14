  1. Inicio
  2. >  Deportes
Deportes
FÚTBOL

Panamá vs Surinam: horario y dónde ver el partido por las Eliminatorias al Mundial 2026

La selección dirigida por Thomas Christiansen recibe a Surinam en el Estadio Rommel Fernández.
La selección dirigida por Thomas Christiansen recibe a Surinam en el Estadio Rommel Fernández. Fepafut
Por
Kathyria Caicedo
  • 14/10/2025 09:40
Panamá y Surinam se miden en un duelo decisivo de cara a las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Por el liderato del Grupo A. La selección de Panamá recibe a Surinam en un partido decisivo en la Ronda Final de las eliminatorias de Concacaf para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La selección dirigida por Thomas Christiansen recibe a Surinam en el Estadio Rommel Fernández, que estará a su máxima capacidad en esta cuarta jornada de las eliminatorias de Concacaf.

Actualmente, Surinam mantiene el liderado del Grupo A por diferencia de goles, seguido por Panamá. Por lo que este encuentro será decisivo para definir al líder.

Fepafut
Fepafut Fepafut

Hora y dónde ver EN VIVO Panamá vs. Surinam

El pitazo inicial del encuentro entre Panamá y Surinam está programado para las 8:00 p.m. (hora local) en el Estadio Rommel Fernández.

Este duelo se podrá ver a través de las señales de RPC Deportes y TVMAX Deportes, así como podrás estar informándote en el minuto a minuto de La Estrella de Panamá.

Lo Nuevo