Trump confirma destrucción de lancha con droga cerca de Venezuela: seis muertos

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/donald-trump" target="_blank">El presidente Donald Trump </a>confirmó al mediodía de este martes 14 de octubre que seis hombres murieron al ser destruida, en aguas internacionales cerca a la<b> costa de Venezuela</b>, la séptima lancha que transportaba droga rumbo a Estados Unidos.Trump dijo en una publicación de su red social Truth Social que <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/pete-hegseth" target="_blank">Pete Hegseth, como secretario de Guerra de Estados Unido</a>s, ordenó el ataque a la lancha.De acuerdo con el mandatario, esa lancha y sus ocupantes están ligados a una organización considerada por Estados Unidos como terrorista.La administración Trump considera como grupos terroristas a los cárteles de <b>Los Soles</b> y <b>Tren de Aragua</b>, que son liderados por Nicolás Maduro, por el cual hay una recompensa de 50 millones de dólares para lograr su captura y presentarlo en una corte de la ciudad de Nueva York.Trump y Hegseth explicaron que la lancha fue captada en el área de responsabilidad de Comando Sur de Estados Unidos cerca a las costas de Venezuela.<b>'La inteligencia confirmó que el buque traficaba narcóticos y estaba asociado con redes narcoterroristas ilícitas', destacó Trump en su red social. </b>Estados Unidos tiene desplegados en la zona barcos, aviones, submarinos y más de 10 mil soldados al sur del Mar Caribe para detener el flujo de drogas que envían los citados grupos terroristas.<b>'Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos resultó herido', enfatizó Trump.</b>