Trump confirma destrucción de lancha con droga cerca de Venezuela: seis muertos

El presidente Donald Trump confirmó al mediodía de este martes 14 de octubre que seis hombres murieron al ser destruida, en aguas internacionales cerca a la costa de Venezuela, la séptima lancha que transportaba droga rumbo a Estados Unidos.

Trump dijo en una publicación de su red social Truth Social que Pete Hegseth, como secretario de Guerra de Estados Unidos, ordenó el ataque a la lancha.

De acuerdo con el mandatario, esa lancha y sus ocupantes están ligados a una organización considerada por Estados Unidos como terrorista.

La administración Trump considera como grupos terroristas a los cárteles de Los Soles y Tren de Aragua, que son liderados por Nicolás Maduro, por el cual hay una recompensa de 50 millones de dólares para lograr su captura y presentarlo en una corte de la ciudad de Nueva York.

Trump y Hegseth explicaron que la lancha fue captada en el área de responsabilidad de Comando Sur de Estados Unidos cerca a las costas de Venezuela.

“La inteligencia confirmó que el buque traficaba narcóticos y estaba asociado con redes narcoterroristas ilícitas”, destacó Trump en su red social.

Estados Unidos tiene desplegados en la zona barcos, aviones, submarinos y más de 10 mil soldados al sur del Mar Caribe para detener el flujo de drogas que envían los citados grupos terroristas.

“Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos resultó herido”, enfatizó Trump.