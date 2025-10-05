Secretario Pete Hegseth dice que tiene autorización para ataques a ‘organizaciones terroristas extranjeras’ en el Caribe

De acuerdo con el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, tiene la autorización necesaria para que el ejército estadounidense realice ataques en el Mar Caribe contra los barcos que presuntamente transportan drogas frente a las costas de Venezuela.

Hegseth, según la agencia de noticias Reuters y citando una entrevista con Fox News, planteó que cuenta con los avales requeridos.

El funcionario estadounidense habló en una entrevista con Fox News transmitida este domingo 5 de octubre en la mañana.

Las declaraciones de Hegseth surgen luego que este viernes 3 de octubre militares estadounidenses, que están desplazados al sur del Mar Caribe, mataron a cuatro personas que viajaban en una lancha con droga cerca las costas venezolanas.

Ese sería el quinto ataque con drones y misiles de las fuerzas estadounidenses a las lanchas que transportan drogas y que zarpan desde las costas del estado de Sucre, Venezuela, rumbo a Estados Unidos, con escala en alguna isla del Caribe.

“Tenemos toda la autorización necesaria. Están catalogadas como organizaciones terroristas extranjeras”, dijo Hegseth en una entrevista en The Sunday Briefing de Fox News.

La administración del presidente estadounidense Donald Trump designó a los cárteles Los Soles y Tren de Aragua como grupos terroristas.

Por consiguiente, ofreció recompensas millonarias para lograr la captura de los líderes de esos cárteles Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López.

Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente y en cambio acepta la proclamación de Edmundo González Urrutia como el ganador de las elecciones del 28 de julio de 2024.

Trump informó al Congreso de Estados Unidos la semana pasada que había determinado que su país se encontraba en “un conflicto armado no internacional” y armado con los cárteles de la droga.

Además, el mandatario dijo luego de informar de la destrucción de la quinta lancha que viajaba con droga que materia entre 25 y 50 mil estadounidenses.

“Si estás en nuestro hemisferio, si estás en el Caribe, si estás al norte de Venezuela y quieres traficar drogas a Estados Unidos, eres un objetivo legítimo del ejército de Estados Unidos”, dijo Hegseth a la cadena Fox News.

Trump dijo este domingo que el aumento de tropas estadounidenses en el Caribe había detenido el tráfico de drogas.

“No hay drogas que entren al agua. Y analizaremos qué es la fase 2”, dijo a los periodistas en la Casa Blanca según la agencia Reuters.