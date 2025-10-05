En Vivo | Lotería de Panamá - Resultados del sorteo del domingo 05 de octubre de 2025

La Lotería Nacional de Panamá realiza la tarde de este domingo 05 d octubre de 2025, el sorteo ordinario dominical No. 5520.

¿Qué es el sorteo de dominical y cuáles son los premios?

El sorteo es uno de los regulares de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), realizado todos los domingos. Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.

Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.