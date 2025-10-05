En Vivo | Lotería de Panamá - Resultados del sorteo del domingo 05 de octubre de 2025

El sorteo es uno de los regulares de la <b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia" target="_blank">Lotería Nacional de Beneficencia (LNB),</a></b> realizado todos los domingos. Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.