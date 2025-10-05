  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

En Vivo | Lotería de Panamá - Resultados del sorteo del domingo 05 de octubre de 2025

Lotería de Panamá - Resultados del sorteo del domingo 05 de octubre de 2025
Lotería de Panamá - Resultados del sorteo del domingo 05 de octubre de 2025 Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Redacción
  • 05/10/2025 12:43
El sorteo dominical corresponde al 05 de octubre de 2025 de la Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá.

La Lotería Nacional de Panamá realiza la tarde de este domingo 05 d octubre de 2025, el sorteo ordinario dominical No. 5520.

Primer Premio - 3349

Letras - ABBD

Serie - 18

Folio - 5

Segundo Premio - 2350

Tercer Premio - 3665

¿Qué es el sorteo de dominical y cuáles son los premios?

El sorteo es uno de los regulares de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), realizado todos los domingos. Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.

Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.

Lo Nuevo