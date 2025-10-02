Casa Blanca declara un ‘conflicto armado’ y formal contra los cárteles de Venezuela

La administración del presidente estadounidense Donald Trump declaró que Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado no internacional” con los cárteles de la droga que operan en el Mar Caribe, o sea el de Los Soles y el Tren de Aragua, los cuales tienen su sede en Venezuela.

Así lo informó Fox News la tarde de este jueves 2 de octubre, luego de tener acceso a un memorando de la Casa Blanca.

En el memorando se indica que en base a los efectos acumulativos de esos actos hostiles contra los ciudadanos e intereses de Estados Unidos y de naciones extranjeras amigas, Trump determinó que su país está en un conflicto armado no internacional con esas organizaciones terroristas.

Por ello, Trump ordenó al Departamento de Guerra, liderado por el secretario Pete Hegseth, que lleve a cabo operaciones en su contra conforme a la ley de conflicto armado.

Esa medida eleva la postura de la lucha contra el narcotráfico de la administración Trump, la cual está enmarcando en las operaciones militares como parte de un conflicto desde el pasado mes de agosto.

La decisión, que se notificó al Congreso a través de funcionarios del Pentágono este miércoles 1 de octubre, llega tras una serie de ataques letales realizados por el ejército estadounidense contra presuntas lanchas de narcotraficantes en el Mar Caribe en septiembre, que resultaron en 17 muertes y generaron preocupación internacional y críticas de legisladores demócratas.

Trump calificó a los cárteles dedicados al contrabando como combatientes ilegales y grupos armados no estatales.

La administración de Trump argumentó que los efectos acumulativos de esos actos hostiles contra los ciudadanos e intereses de Estados Unidos constituyen un ataque armado contra la nación.

En tanto, en Caracas, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció este jueves el “acoso militar” por parte de “aviones de combate” estadounidenses.

Padrino aseguró que las naves volaron cerca de las costas venezolanas al sur del Mar Caribe, donde la administración Trump mantiene un despliegue naval bajo el argumento de combatir el narcotráfico, como el cártel de Los Soles, el cual fue denominado grupo terrorista.

De acuerdo con la administración, el citado cártel es liderado por Nicolás Maduro, por el cual Estados Unidos ofrece una recompensa de 50 millones de dólares para lograr su captura.

“Denuncio ante el mundo el acoso militar, la amenaza militar del Gobierno de Estados Unidos sobre el pueblo de Venezuela”, dijo Padrino.

El general, por el cual Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares, denunció la incursión de las supuestas aeronaves estadounidenses.