Letras, arte y folclore: así se vivió la XXI Feria Integral del Libro y la Cultura

La planta baja del Edificio Haitillo dejó de ser solo un espacio administrativo y se convirtió en una vitrina cultural con la <b>XXI Feria Integral del Libro y la Cultura, organizada por la <a href="/tag/-/meta/alcaldia-de-panama">Alcaldía de Panamá.</a></b> El evento se celebró los días 30 de septiembre y 1 de octubre, con entrada gratuita y una variada agenda para todas las edades.<b>El encuentro reunió a 18 autores nacionales</b> de distintos géneros, ocho casas editoriales, pintores, escultores y artesanos, quienes compartieron su trabajo con un público diverso. Además de las propuestas literarias, <b>hubo espectáculos folclóricos que ofrecieron un recorrido por las tradiciones panameñas.</b><b>La feria también contó con la participación de las embajadas de México, Perú y Marruecos</b>, que instalaron stands con muestras culturales. A ellas se sumaron ocho instituciones públicas entre ellas <b>el INADEH, Banco Nacional, Caja de Ahorros y la Defensoría del Pueblo.</b>