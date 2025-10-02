Letras, arte y folclore: así se vivió la XXI Feria Integral del Libro y la Cultura

La planta baja del Edificio Haitillo dejó de ser solo un espacio administrativo y se convirtió en una vitrina cultural con la XXI Feria Integral del Libro y la Cultura, organizada por la Alcaldía de Panamá. El evento se celebró los días 30 de septiembre y 1 de octubre, con entrada gratuita y una variada agenda para todas las edades.

El encuentro reunió a 18 autores nacionales de distintos géneros, ocho casas editoriales, pintores, escultores y artesanos, quienes compartieron su trabajo con un público diverso. Además de las propuestas literarias, hubo espectáculos folclóricos que ofrecieron un recorrido por las tradiciones panameñas.

La feria también contó con la participación de las embajadas de México, Perú y Marruecos, que instalaron stands con muestras culturales. A ellas se sumaron ocho instituciones públicas entre ellas el INADEH, Banco Nacional, Caja de Ahorros y la Defensoría del Pueblo.