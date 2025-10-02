  1. Inicio
PANAMÁ

Letras, arte y folclore: así se vivió la XXI Feria Integral del Libro y la Cultura

Visitantes disfrutaron de libros, artesanías y espectáculos folclóricos de nuestro país.
Por
Leiny Pérez
  • 02/10/2025 18:30
El evento reunió a escritores, artistas y público general en un espacio dedicado a la literatura, el arte y la promoción del talento panameño

La planta baja del Edificio Haitillo dejó de ser solo un espacio administrativo y se convirtió en una vitrina cultural con la XXI Feria Integral del Libro y la Cultura, organizada por la Alcaldía de Panamá. El evento se celebró los días 30 de septiembre y 1 de octubre, con entrada gratuita y una variada agenda para todas las edades.

El encuentro reunió a 18 autores nacionales de distintos géneros, ocho casas editoriales, pintores, escultores y artesanos, quienes compartieron su trabajo con un público diverso. Además de las propuestas literarias, hubo espectáculos folclóricos que ofrecieron un recorrido por las tradiciones panameñas.

La feria también contó con la participación de las embajadas de México, Perú y Marruecos, que instalaron stands con muestras culturales. A ellas se sumaron ocho instituciones públicas entre ellas el INADEH, Banco Nacional, Caja de Ahorros y la Defensoría del Pueblo.

Los asistentes pudieron explorar títulos de autores nacionales y descubrir nuevas lecturas.
Uno de los atractivos fue la programación para la niñez, con cuenta cuentos, actividades lúdicas y la animación del payaso Copetín. Paralelamente, en el Teatro Gladys Vidal se realizaron conversatorios con escritores nacionales, acercando a los autores con sus lectores.

Karla Duque, directora de Cultura y Turismo de la Alcaldía, resaltó que este tipo de iniciativas no solo promueve la lectura, sino que también generan un impacto económico y social en la ciudad.

El cierre, este 1 de octubre, dejó la impresión de una feria exitosa: visitantes, contribuyentes y transeúntes se sumaron a dos jornadas que mezclaron aprendizaje, convivencia y entretenimiento, reafirmando el papel de estos espacios en la proyección del talento local y en el fortalecimiento de la identidad cultural.

