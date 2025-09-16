Estados Unidos intensifica ataques militares; enciende alarma internacional ante temor de una intervención armada en Venezuela

El <b>último ataque militar</b>, ocurrido este lunes, destruyó una <b>barcaza con tres tripulantes</b> que partió desde la costa venezolana. Hace menos de dos semanas, otra lancha con 11 personas fue hundida. Ambas fueron señaladas por transportar <b>droga</b>, aunque informes de la <b>ONU</b> indican que Venezuela representa solo el 5% del tránsito regional.El Gobierno de <b>Maduro</b> califica las acciones como una provocación directa para justificar una <b>invasión</b>. Por su parte, <b>WOLA</b> advierte que esta actuación podría constituir una <b>ejecución extrajudicial</b>, al no haber evidencia de defensa propia ni advertencias previas a los ocupantes.