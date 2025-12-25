CSS: Quemaduras en niños suben un 15% en Navidad y Año Nuevo

Las quemaduras en niños atendidas en los servicios de urgencias de la Caja de Seguro Social (CSS) aumentan entre un 15% y 20% durante las fiestas de fin de año, según informaron autoridades médicas.

El incremento está asociado principalmente a la manipulación de fuegos pirotécnicos y a accidentes domésticos, especialmente en la cocina durante la preparación de alimentos.

De acuerdo con la CSS, este aumento se refleja de forma sostenida en los hospitales a nivel nacional, donde las emergencias pediátricas por lesiones térmicas se vuelven más frecuentes en esta temporada. En el caso de los adultos, las atenciones se incrementan mayormente por enfermedades crónicas descompensadas, así como por traumas derivados de accidentes de tránsito, caídas y agresiones.

Las estadísticas oficiales indican que durante el año 2024 se registraron 13,625 atenciones en los servicios de urgencias a nivel nacional. De estas, 12,188 correspondieron a morbilidad común, seguidas por caídas (928), traumas por agresión (257) y accidentes automovilísticos (99).

La doctora Yarminia Rico Cedeño, jefa del servicio de Urgencias del Hospital Pediátrico de Alta Complejidad de la Ciudad de la Salud, explicó que en esta época es habitual atender a menores con quemaduras causadas por objetos calientes, aceite hirviendo y artefactos pirotécnicos como fuegos artificiales, cebollitas, estrellitas y bombitas.

Además de las quemaduras, los servicios médicos reportan un aumento de traumas, contusiones, fracturas, caídas, laceraciones y atragantamientos, estos últimos relacionados con baterías u objetos pequeños presentes en algunos juguetes, lo que representa un riesgo adicional para la población infantil.

Por su parte, la doctora Paola Mackay, especialista en urgencias médico-quirúrgicas de la CSS, señaló que durante las festividades también se observa un repunte de afecciones respiratorias, incluyendo influenza y covid, por lo que recomendó evitar lugares con alta concentración de personas.

Ante este escenario, la Caja de Seguro Social activó la Alerta Verde a nivel nacional, un plan de contingencia que refuerza la atención médica las 24 horas, con mayor disponibilidad de personal de salud, ambulancias, medicamentos y servicios de laboratorio, con el objetivo de proteger la vida de la población durante las celebraciones de fin de año.