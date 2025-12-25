Asfura declarado presidente electo en uno de los comicios más polémicos de Honduras

Tras la declaración del CNE, que demoró por un lento escrutinio especial de 2.792 actas electorales con inconsistencias iniciado el pasado día 18 con cinco días de retraso, Asfura comenzó a recibir mensajes de felicitación de varios países y organismos internacionales.Desde Washington, en un comunicado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó a Asfura instando 'a todas las partes a respetar los resultados confirmados para que las autoridades hondureñas puedan garantizar con prontitud una transición pacífica de poder al presidente electo'.Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana, emitieron un comunicado en el que felicitaron a Asfura como 'presidente electo de la República de Honduras tras los comicios celebrados el 30 de noviembre'.El presidente de Argentina, Javier Milei, celebró el triunfo de Asfura y opinó que se trata de 'una derrota contundente del narcosocialismo y una señal clara de que la libertad vuelve a imponerse en Honduras'.La Unión Europea (UE) se sumó a las felicitaciones a Asfura y expresó su compromiso e interés por trabajar con su Administración en pos de 'prioridades comunes para profundizar' los nexos bilaterales.El Reino Unido también dirigió saludos y expresó su disposición de trabajar con la nueva administración (de Asfura, a partir del 27 de enero de 2026) para promover el desarrollo y 'profundizar aún más' las relaciones bilaterales.