Panamá: dos décadas de corrupción y más de $5 mil millones en fondos públicos ‘perdidos’

A lo largo de dos décadas, la corrupción en Panamá no ha sido un fenómeno aislado, sino de constante evolución. Cada administración dejó un tipo de rastro distinto, con prácticas que se adaptaron a los controles —débiles o inexistentes— de cada periodo. Durante el gobierno 2004–2009 se observan los primeros indicios de un sistema en formación: irregularidades en contrataciones públicas, proyectos adjudicados con procesos poco competitivos o con modificaciones contractuales que elevaban los costos. Aparece tempranamente el peculado operativo. Escándalos de corrupción como el de las 'fibras ópticas', 'escuelas rancho' y del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE) fueron algunos de los que destacan en esta gestión. Entre 2009 y 2014 hay una expansión y sofisticación del desvío de fondos públicos, además de un salto cualitativo y cuantitativo de actos señalados de corrupción. Se multiplican los casos de sobreprecios en obras públicas de gran escala, algunas inconclusas, pese a haber recibido pagos adelantados y sin sustento contractual. Los programas sociales, concebidos para apoyar a poblaciones vulnerables, se transformaron en vehículos para el desvío de recursos mediante compras infladas o beneficiarios inexistentes. Paralelamente, aparecen esquemas de blanqueo más estructurados, con sociedades de papel, triangulación de fondos y uso de proveedores vinculados. Los casos mas conocidos fueron 'Blue Apple', 'New Business', 'Riegos de Tonosí', 'alimentos deshidratados', 'bolsas de comida' y 'Cobranzas del Istmo', por citar algunos.De 2014 a 2019, el MP abrió una cantidad inédita de expedientes por corrupción del gobierno precedente. Dura arremetida que los afectados calificaron de 'revancha política'.La modernización de las fiscalías especializadas de Anticorrupción, en 2015, generó expectativas de un escrutinio real, pero rápidamente enfrentaron las mismas limitaciones: escasez de personal técnico y recursos insuficientes. Nunca se investigó tanto, pero tampoco se logró una capacidad institucional suficiente para alcanzar condenas contundentes y mientras se aperturaban numerosas causas, la corrupción seguía vigente, destacando casos como el de las 'planillas de la Asamblea', 'CONADES' (Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible de Panamá) o el 'IMA' (Instituto de Mercadeo Agropecuario).El periodo 2019–2024 muestra irregularidades distintas: la captura política de instituciones clave. Entidades como la Caja de Seguro Social (CSS), el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG), el Ministerio de Educación (Meduca), el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y varios municipios exhibieron patrones de nombramientos partidarios, manejo discrecional de fondos y programas institucionales utilizados con fines políticos. La pandemia de COVID-19 abrió un campo fértil para los abusos, como contrataciones directas sin competencia, compras de emergencia con precios alterados, adquisiciones que no correspondían al valor real de mercado y procesos opacos de entrega de insumos.