Descentralización desembolsa medio millón de dólares para beneficiar a iglesias

Más de medio millón de dólares han sido destinados de fondos de la descentralización para hacer trabajos en iglesias y templos alrededor del país. Desde sillas y mesas para los feligreses, hasta sistemas de aires acondicionados de más de 40 mil dólares y materiales de construcción para mejorar el edificio, las juntas comunales han recibido múltiples pagos por parte de la Autoridad Nacional de la Descentralización (AND) durante la actual administración del presidente de la República, José Raúl Mulino. La cifra se desprende del portal de proyectos aprobados y transferencias realizadas de la AND. La herramienta, lanzada oficialmente el viernes 19 de diciembre de este año, se alimenta del sistema de trámites de pagos a cada Junta Comunal proveniente del Impuesto de Bien Inmueble (IBI), el Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios (Piops) y subsidios.

Distribución

Un análisis de La Estrella de Panamá a la data de acceso público revela que se han efectuado transferencias por $509.768,86 entre todas las provincias y comarcas del país. La provincia que más desembolsos recibió para iglesias fue Chiriquí, con 110.615 dólares. El corregimiento de Pedregal en el distrito de Boquerón fue el más beneficiado con un desembolso de 37 mil dólares el 15 de julio de 2025 para “Suministro de materiales para las iglesias del corregimiento”. Curiosamente, las siguientes provincias que más recibieron dinero para iglesias no son las más pobladas del país. Juntas comunales en Herrera recibieron 76.555 dólares y en Los Santos 55.706 dólares. La Junta Comunal de Pesé recibió 45 mil dólares el 24 de enero de este año para el suministro de aires acondicionados en la Iglesia Fuente de Vida. Por otro lado, las provincias que menos dinero recibieron para iglesias fueron Bocas del Toro, con un solo desembolso por 5 mil dólares; Darién con 10 mil dólares para la Iglesia Aposento Alto en La Palma; y la provincia de Panamá, dónde se desembolsaron 13 mil dólares para iglesias, entre ellos 3 mil dólares para un portón metálico en la escalera de la Iglesia del Carmen del corregimiento de Bella Vista. En las comarcas indígenas también se reportaron desembolsos para las iglesias. La comarca Emberá-Wounaan recibió 50 mil dólares para “Suministro y equipamiento para iglesias” el 6 de diciembre del año pasado. Y las juntas comunales de la comarca Ngäbe-Buglé recibieron 5 desembolsos que totalizaron 42.100 dólares, principalmente con el fin de comprar materiales de construcción para mejorar los centros religiosos. La data revela que distintas denominaciones religiosas fueron beneficiadas, principalmente la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica, incluyendo también Adventistas del Séptimo Día y la Iglesia Cuadrangular. Las iglesias reciben fondos de sus fieles a través de donaciones, colectas y diezmos. Además son beneficiadas con exoneraciones fiscales en Panamá como la exoneración del pago de Impuesto de Inmuebles.

Planificación

¿Por qué los fondos públicos terminan destinados a favorecer congregaciones religiosas? De acuerdo a la directora de la AND, Roxana Méndez, uno de los factores es el elemento de participación ciudadana, establecido en la ley. Durante las reuniones para decidir para qué se solicitarán fondos, muchas veces grupos de las distintas iglesias se organizan para ir en masa y votar a favor de los proyectos que benefician a sus congregaciones. Méndez advierte que en algunos casos, particularmente con las iglesias evangélicas, los templos se encuentran en terrenos privados. Esto genera otro conflicto, pues se está destinando dinero del erario para mejorar tierras de particulares. La respuesta que ha traído Méndez en su administración es establecer un proceso con criterios claros para solicitar fondos. “Iniciamos un proceso de planificación del desarrollo distrital en alianza con el Ministerio de Economía y Finanzas y su dirección de planificación. Esto no existía anteriormente”, manifestó la directora de la AND. “La ley establece renglones en los que se puede utilizar y también establece que tiene que haber un plan de desarrollo que enmarque las prioridades y que los fondos se utilicen para atender esas prioridades. Actualmente ya contamos con esos planes en los 82 municipios del país y ahora solamente se aprueban lo que está enmarcado dentro de esa planificación. Eso ya entró en vigencia a partir de febrero porque a pesar de que terminamos en diciembre del 2024, cada consejo tiene que también aprobarlo y revisarlo”, detalló. A pesar que en el sitio web se observan múltiples desembolsos para iglesias este año, así como otros con descripciones ambiguas como “Donativos a personas”, Méndez asegura que ahora solo se están aprobando cosas dentro de las prioridades del plan municipal, usualmente dirigidas a atender problemas de agua o energía, vialidad, infraestructura pública, deportiva, de mejoras de distintas estructuras que dan servicio en la comunidad, salud y educación. “En algunos también agregaron vivienda, transporte y seguridad. Pero dentro de esos rubros ya no estamos aprobando inversiones en iglesia y además hay un reglamento muy estricto de que no se pueden invertir fondos públicos en propiedades y terrenos privados”, concluyó. La información que se encuentra actualmente publicada en el portal de la AND es una herramienta valiosa para la transparencia y fiscalización ciudadana. El próximo paso en el que trabaja la institución es en incluir fotos y porcentaje de avance de las obras, para que de esta forma la misma ciudadanía pueda corroborar que se están haciendo los trabajos en sus comunidades para los que las juntas comunales recibieron dinero.