Descentralización desembolsa medio millón de dólares para beneficiar a iglesias

¿Por qué los fondos públicos terminan destinados a favorecer congregaciones religiosas? De acuerdo a la directora de la AND, Roxana Méndez, uno de los factores es el elemento de participación ciudadana, establecido en la ley. Durante las reuniones para decidir para qué se solicitarán fondos, muchas veces grupos de las distintas iglesias se organizan para ir en masa y votar a favor de los proyectos que benefician a sus congregaciones.Méndez advierte que en algunos casos, particularmente con las iglesias evangélicas, los templos se encuentran en terrenos privados. Esto genera otro conflicto, pues se está destinando dinero del erario para mejorar tierras de particulares.La respuesta que ha traído Méndez en su administración es establecer un proceso con criterios claros para solicitar fondos.'Iniciamos un proceso de planificación del desarrollo distrital en alianza con el Ministerio de Economía y Finanzas y su dirección de planificación. Esto no existía anteriormente', manifestó la directora de la AND. 'La ley establece renglones en los que se puede utilizar y también establece que tiene que haber un plan de desarrollo que enmarque las prioridades y que los fondos se utilicen para atender esas prioridades. Actualmente ya contamos con esos planes en los 82 municipios del país y ahora solamente se aprueban lo que está enmarcado dentro de esa planificación. Eso ya entró en vigencia a partir de febrero porque a pesar de que terminamos en diciembre del 2024, cada consejo tiene que también aprobarlo y revisarlo', detalló.A pesar que en el sitio web se observan múltiples desembolsos para iglesias este año, así como otros con descripciones ambiguas como 'Donativos a personas', Méndez asegura que ahora solo se están aprobando cosas dentro de las prioridades del plan municipal, usualmente dirigidas a atender problemas de agua o energía, vialidad, infraestructura pública, deportiva, de mejoras de distintas estructuras que dan servicio en la comunidad, salud y educación. 'En algunos también agregaron vivienda, transporte y seguridad. Pero dentro de esos rubros ya no estamos aprobando inversiones en iglesia y además hay un reglamento muy estricto de que no se pueden invertir fondos públicos en propiedades y terrenos privados', concluyó.La información que se encuentra actualmente publicada en el portal de la AND es una herramienta valiosa para la transparencia y fiscalización ciudadana. El próximo paso en el que trabaja la institución es en incluir fotos y porcentaje de avance de las obras, para que de esta forma la misma ciudadanía pueda corroborar que se están haciendo los trabajos en sus comunidades para los que las juntas comunales recibieron dinero.