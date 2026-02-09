  1. Inicio
‘La Casita’ que se robó el Super Bowl: los famosos que acompañaron a Bad Bunny

Por
Emiliana Tuñón
  • 09/02/2026 12:35
La aparición de Karol G, Becky G y Young Miko dentro de ‘La Casita’ convirtió el espectáculo de Bad Bunny en una celebración colectiva de la cultura latina.

El cantante puertorriqueño Bad Bunny hizo historia al convertirse en el primer artista solista latino en encabezar el espectáculo de Medio Tiempo del Super Bowl y realizarlo casi en su totalidad en español, un hecho sin precedentes en un evento tradicionalmente dominado por figuras anglosajonas.

La presentación marcó un antes y un después para el Super Bowl, no solo por su propuesta musical, sino por el fuerte mensaje social y cultural que atravesó cada detalle del show. La actuación del artista reflejó un llamado a la unidad y a la representación de la identidad latina, un mensaje que resonó en todo el continente americano, especialmente en los países latinoamericanos, donde el público se sintió identificado con los símbolos, escenas y referencias presentadas.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la participación de reconocidas personalidades, quienes no aparecieron necesariamente cantando, sino integradas como parte del concepto del show.

Famosos como parte del mensaje: así participaron en el show de Bad Bunny

Entre los momentos más comentados destacó la aparición de “La Casita”, una escenografía que recreó una vivienda típica latina y funcionó como un espacio inmersivo dentro del espectáculo.

Un grupo reducido de invitados tuvo la oportunidad de compartir el escenario junto al artista durante la actuación. Dentro de “La Casita” estuvieron presentes figuras como la actriz Jessica Alba y el actor Pedro Pascal, quienes acompañaron el show desde un lugar privilegiado. También formaron parte de la experiencia las cantantes Karol G, Becky G y Young Miko, así como la influencer Alix Earle.

La presencia de estas celebridades reforzó el carácter simbólico del espectáculo y su fuerte anclaje cultural, convirtiendo el show de Bad Bunny en una celebración de la identidad latina en uno de los escenarios más vistos del mundo.

