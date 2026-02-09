‘La Casita’ que se robó el Super Bowl: los famosos que acompañaron a Bad Bunny

El cantante puertorriqueño Bad Bunny hizo historia al convertirse en el primer artista solista latino en encabezar el espectáculo de Medio Tiempo del Super Bowl y realizarlo casi en su totalidad en español, un hecho sin precedentes en un evento tradicionalmente dominado por figuras anglosajonas.

La presentación marcó un antes y un después para el Super Bowl, no solo por su propuesta musical, sino por el fuerte mensaje social y cultural que atravesó cada detalle del show. La actuación del artista reflejó un llamado a la unidad y a la representación de la identidad latina, un mensaje que resonó en todo el continente americano, especialmente en los países latinoamericanos, donde el público se sintió identificado con los símbolos, escenas y referencias presentadas.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la participación de reconocidas personalidades, quienes no aparecieron necesariamente cantando, sino integradas como parte del concepto del show.