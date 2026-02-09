‘La Casita’ que se robó el Super Bowl: los famosos que acompañaron a Bad Bunny

Entre los momentos más comentados destacó la aparición de 'La Casita', una escenografía que recreó una vivienda típica latina y funcionó como un espacio inmersivo dentro del espectáculo.Un grupo reducido de invitados tuvo la oportunidad de compartir el escenario junto al artista durante la actuación. Dentro de 'La Casita' estuvieron presentes figuras como la actriz Jessica Alba y el actor Pedro Pascal, quienes acompañaron el show desde un lugar privilegiado. También formaron parte de la experiencia las cantantes Karol G, Becky G y Young Miko, así como la influencer Alix Earle. La presencia de estas celebridades reforzó el carácter simbólico del espectáculo y su fuerte anclaje cultural, convirtiendo el show de Bad Bunny en una celebración de la identidad latina en uno de los escenarios más vistos del mundo.