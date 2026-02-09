Lotería Nacional de Panamá ajusta fechas de sorteos por Carnavales

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) informó sobre modificaciones en el calendario de sus sorteos con motivo de las festividades de Carnavales 2026.

Según detalló la entidad, el sábado 14 de febrero de 2026 se realizará el sorteo N.° 5539-4228, correspondiente al domingo 15 de febrero. Asimismo, el jueves 19 de febrero de 2026 se llevará a cabo el sorteo intermedio N.° 3052-3292, correspondiente al miércoles 18 de febrero de 2026.

Ambos sorteos se efectuarán en la plaza Víctor Julio Gutiérrez, manteniendo su horario regular a las 3:00 p.m.

La Lotería Nacional exhortó al público a tomar en cuenta estos cambios para evitar inconvenientes durante los días de carnaval.