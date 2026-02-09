Lotería Nacional de Panamá ajusta fechas de sorteos por Carnavales

La<b><a href="/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia"> Lotería Nacional de Beneficencia (LNB)</a></b> informó sobre modificaciones en el calendario de sus sorteos con motivo de las festividades de <b>Carnavales 2026</b>.Según detalló la entidad, el <b>sábado 14 de febrero de 2026</b> se realizará el <b>sorteo N.° 5539-4228</b>, correspondiente al <b>domingo 15 de febrero</b>. Asimismo, el <b>jueves 19 de febrero de 2026</b> se llevará a cabo el <b>sorteo intermedio N.° 3052-3292</b>, correspondiente al <b>miércoles 18 de febrero de 2026</b>.Ambos sorteos se efectuarán en la <b>plaza Víctor Julio Gutiérrez</b>, manteniendo su <b>horario regular a las 3:00 p.m.</b>La Lotería Nacional exhortó al público a tomar en cuenta estos cambios para evitar inconvenientes durante los días de carnaval.