Red Nacional de Apoyo a la Niñez condena abusos en albergues y exige justicia

La Red Nacional de Apoyo a la Niñez y Adolecencia expresó este 8 de febrero su “profunda indignación” y condena ante las denuncias públicas sobre presuntos hechos de extrema gravedad contra niños niñas y adolecentes (NNA) bajo custodia del Estado.

A través de un comunicado, la organización, integrada por entidades de la sociedad civil dedicadas a la protección de la niñez, advirtió que, de confirmarse las acusaciones, se trataría de una violación intolerable del deber de cuidado estatal.

”El Estado no puede fallar donde más está obligado”

El colectivo pidió a las autoridades actuar de inmediato con un enfoque técnico para evitar revictimización , encubrimiento o impunidad.

Entre las medidas solicitadas estan:

Garantizar la seguridad inmediata de los menores potencialmente en riesgo, atención médica, psicológica y social especializada, compañamiento confidencial con enfoque de no revictimización y coordinación efectiva con las autoridades investigativas para asegurar que los hechos se esclarezcan sin interferencias.

Además, solicitaron acceso a información institucional relacionada con el caso, incluyendo actas, informes de inspección, hallazgos y el plan de intervención con responsables, plazos y presupuesto asignado.

Posibles responsabilidades y cambios estructurales

La organización pidió que, si se comprueba negligencia u omisión, se determinen responsabilidades administrativas, civiles y penales “sin privilegios ni excepciones”.

También demandó que la política pública de protección sea dirigida por personal con capacidad técnica comprobada y experiencia en protección integral, advirtiendo que los cambios improvisados dentro de la institución pueden poner en riesgo directo a los menores.

Finalmente, la organización anunció que dará seguimiento técnico y público al caso y solicitará información periódica a las autoridades.

“Panamá no puede normalizar lo inaceptable. La niñez no puede esperar”, concluyó el comunicado.