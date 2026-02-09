Red Nacional de Apoyo a la Niñez condena abusos en albergues y exige justicia

<b>La Red Nacional de Apoyo a la Niñez y Adolecencia</b> expresó este 8 de febrero su <b>'profunda indignación</b>' y condena ante las denuncias públicas sobre presuntos hechos de extrema gravedad contra niños niñas y adolecentes (NNA) bajo custodia del Estado.A través de un comunicado, la organización, integrada por entidades de la sociedad civil dedicadas a la protección de la niñez, advirtió que, de confirmarse las acusaciones, se trataría de una violación intolerable del deber de cuidado estatal.<b>'El Estado no puede fallar donde más está obligado'</b>El colectivo pidió a las autoridades actuar de inmediato con un enfoque técnico para evitar revictimización , encubrimiento o impunidad. Entre las medidas solicitadas estan:Garantizar la seguridad inmediata de los menores potencialmente en riesgo, atención médica, psicológica y social especializada, compañamiento confidencial con enfoque de no revictimización y coordinación efectiva con las autoridades investigativas para asegurar que los hechos se esclarezcan sin interferencias.Además, solicitaron acceso a información institucional relacionada con el caso, incluyendo actas, informes de inspección, hallazgos y el plan de intervención con responsables, plazos y presupuesto asignado.<b>Posibles responsabilidades y cambios estructurales</b>La organización pidió que, si se comprueba negligencia u omisión, se determinen responsabilidades administrativas, civiles y penales <b>'sin privilegios ni excepciones'.</b>También demandó que la política pública de protección sea dirigida por personal con capacidad técnica comprobada y experiencia en protección integral, advirtiendo que los cambios improvisados dentro de la institución pueden poner en riesgo directo a los menores.Finalmente, la organización anunció que dará seguimiento técnico y público al caso y solicitará información periódica a las autoridades.<b>'Panamá no puede normalizar lo inaceptable. La niñez no puede esperar'</b>, concluyó el comunicado.