Carnaval de Panamá: recomendaciones y prohibiciones para asistir a la Cinta Costera

La Alcaldía de Panamá anunció la realización del Festival Carnavalesco “Vol. Caribe”, que se llevará a cabo en la Cinta Costera del 13 al 17 de febrero, con entrada totalmente gratuita para el público.

El evento contará con la participación de artistas de diversos géneros musicales, además de atracciones y actividades recreativas para personas de todas las edades, con el objetivo de ofrecer una celebración segura y familiar durante las festividades del Carnaval.

Entre las recomendaciones para quienes asistan al festival, las autoridades sugieren llevar documento de identificación, portar únicamente el efectivo necesario, utilizar protector solar, llegar temprano al lugar, y asegurarse de contar con el celular cargado.

Asimismo, se informó sobre una serie de prohibiciones que deberán cumplirse durante el evento. No estará permitido portar armas de fuego ni armas blancas, fuegos artificiales, encendedores o artículos inflamables, así como cooler o envases similares. Tampoco se permitirá el ingreso de envases de vidrio, paraguas, disfraces que puedan generar confusión, ni el uso ilegal de estructuras.

Además, se prohibirá la presencia de vendedores ambulantes, la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad y el ingreso o consumo de drogas o estupefacientes, como parte de las medidas de seguridad establecidas para garantizar el orden y el bienestar de los asistentes.