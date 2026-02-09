Carnaval de Panamá: recomendaciones y prohibiciones para asistir a la Cinta Costera

  1. Inicio
PANAMÁ

Alcaldía de Panamá anuncia el Festival Vol. Caribe con entrada gratuita @festivalcarnavalistico
  • 09/02/2026 13:10
Cinco días de fiesta gratuita llegarán a la Cinta Costera con el Festival Vol. Caribe.

La Alcaldía de Panamá anunció la realización del Festival Carnavalesco “Vol. Caribe”, que se llevará a cabo en la Cinta Costera del 13 al 17 de febrero, con entrada totalmente gratuita para el público.

El evento contará con la participación de artistas de diversos géneros musicales, además de atracciones y actividades recreativas para personas de todas las edades, con el objetivo de ofrecer una celebración segura y familiar durante las festividades del Carnaval.

Entre las recomendaciones para quienes asistan al festival, las autoridades sugieren llevar documento de identificación, portar únicamente el efectivo necesario, utilizar protector solar, llegar temprano al lugar, y asegurarse de contar con el celular cargado.

Asimismo, se informó sobre una serie de prohibiciones que deberán cumplirse durante el evento. No estará permitido portar armas de fuego ni armas blancas, fuegos artificiales, encendedores o artículos inflamables, así como cooler o envases similares. Tampoco se permitirá el ingreso de envases de vidrio, paraguas, disfraces que puedan generar confusión, ni el uso ilegal de estructuras.

Además, se prohibirá la presencia de vendedores ambulantes, la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad y el ingreso o consumo de drogas o estupefacientes, como parte de las medidas de seguridad establecidas para garantizar el orden y el bienestar de los asistentes.

Policía Nacional exige permisos obligatorios para actividades del Carnaval 2026

Por su parte, la Policía Nacional informó que toda actividad festiva programada para el Carnaval 2026 deberá contar con los permisos municipales correspondientes. Asimismo, será obligatorio obtener la aprobación de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP), con el objetivo de garantizar el orden y la seguridad en cada evento.

El cumplimiento de estos requisitos será indispensable para la realización de cualquier celebración, ya sea pública o privada. Las autoridades advirtieron que se llevará a cabo una supervisión rigurosa para verificar que todas las actividades cuenten con las autorizaciones exigidas.

