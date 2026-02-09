México anuncia “más apoyo” a Cuba ante “injustas” sanciones de Estados Unidos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que su gobierno seguirá enviando ayuda humanitaria a Cuba y consideró 'muy injusto' que Estados Unidos imponga aranceles a los países que exportan petróleo a la isla, ya que afectan directamente a la población.<i><b>'Sí, sí va a haber más apoyo. El pueblo de México siempre es solidario. Nadie puede ser omiso a la situación que está viviendo en este momento el pueblo de Cuba'</b></i>, anunció Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina.La mandataria mexicana calificó de 'muy injusta' la manera en la que Washington impone sanciones 'a cualquier país que envíe petróleo' a Cuba.