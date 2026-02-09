México anuncia “más apoyo” a Cuba ante “injustas” sanciones de Estados Unidos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que su gobierno seguirá enviando ayuda humanitaria a Cuba y consideró “muy injusto” que Estados Unidos imponga aranceles a los países que exportan petróleo a la isla, ya que afectan directamente a la población.

“Sí, sí va a haber más apoyo. El pueblo de México siempre es solidario. Nadie puede ser omiso a la situación que está viviendo en este momento el pueblo de Cuba”, anunció Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina.

La mandataria mexicana calificó de “muy injusta” la manera en la que Washington impone sanciones “a cualquier país que envíe petróleo” a Cuba.