Embajador de Estados Unidos se reúne con abogados y medios en Panamá

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, participará este lunes en una reunión con abogados y representantes de medios del gremio, organizada por el Colegio Nacional de Abogados de Panamá.

El encuentro se desarrollará en el marco de una junta directiva ampliada y extraordinaria del gremio, presidida por Maritza Cedeño, y busca sentar una posición institucional sobre el ejercicio ético de la abogacía y la seguridad jurídica en el país.

En conversación previa con La Estrella de Panamá, Héctor Infante y Cedeño señalaron que el propósito del mitin es “mostrarle al país el adecentamiento que iniciamos hoy del ejercicio de la profesión de abogados, con el cumplimiento fiel a la ética y el castigo certero a quienes la infrinjan e incurran en la corrupción”.

Añadieron que este enfoque apunta a fortalecer la seguridad jurídica, entendida como la confianza necesaria para la inversión extranjera y local, en un contexto de atención internacional sobre el marco institucional panameño.