Embajador de Estados Unidos se reúne con abogados y medios en Panamá

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, a su llegada al Colegio de Abogados Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Darine Waked
  • 09/02/2026 11:08
El encuentro se desarrollará en el marco de una junta directiva ampliada de los abogados

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, participará este lunes en una reunión con abogados y representantes de medios del gremio, organizada por el Colegio Nacional de Abogados de Panamá.

El encuentro se desarrollará en el marco de una junta directiva ampliada y extraordinaria del gremio, presidida por Maritza Cedeño, y busca sentar una posición institucional sobre el ejercicio ético de la abogacía y la seguridad jurídica en el país.

En conversación previa con La Estrella de Panamá, Héctor Infante y Cedeño señalaron que el propósito del mitin es “mostrarle al país el adecentamiento que iniciamos hoy del ejercicio de la profesión de abogados, con el cumplimiento fiel a la ética y el castigo certero a quienes la infrinjan e incurran en la corrupción”.

Añadieron que este enfoque apunta a fortalecer la seguridad jurídica, entendida como la confianza necesaria para la inversión extranjera y local, en un contexto de atención internacional sobre el marco institucional panameño.

