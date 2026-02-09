‘Cholo chorrillo’ podría enfrentar pena mínima de 10 años por narcotráfico

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha confirmado que Jorge Rubén Camargo-Clarke, de 46 años, conocido bajo los alias de 'Cholo Chorrillo' o 'Cool Nene', ha sido declarado culpable por un jurado federal debido a su papel central en una masiva red de tráfico de cocaína.Tras un juicio de cuatro días, Camargo-Clarke fue hallado responsable de conspirar para distribuir cocaína con fines de importación ilegal. El juez federal André Birotte Jr. ha fijado la audiencia de sentencia para el próximo 12 de junio, donde el panameño podría enfrentar desde una pena mínima de 10 años hasta la cadena perpetua.