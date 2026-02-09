  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

‘Cholo chorrillo’ podría enfrentar pena mínima de 10 años por narcotráfico

Agentes de la Policía Nacional custodian a Jorge Rubén Camargo-Clarke, de 46 años, conocido bajo los alias de “Cholo Chorrillo”
Agentes de la Policía Nacional custodian a Jorge Rubén Camargo-Clarke, de 46 años, conocido bajo los alias de “Cholo Chorrillo” Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 09/02/2026 12:07
Rubén Camargo-Clarke fue identificado como el jefe del Sindicato Bagdad, la organización de narcotráfico más grande de Panamá

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha confirmado que Jorge Rubén Camargo-Clarke, de 46 años, conocido bajo los alias de “Cholo Chorrillo” o “Cool Nene”, ha sido declarado culpable por un jurado federal debido a su papel central en una masiva red de tráfico de cocaína.

Tras un juicio de cuatro días, Camargo-Clarke fue hallado responsable de conspirar para distribuir cocaína con fines de importación ilegal.

El juez federal André Birotte Jr. ha fijado la audiencia de sentencia para el próximo 12 de junio, donde el panameño podría enfrentar desde una pena mínima de 10 años hasta la cadena perpetua.

Entre los puntos claves del caso, se encuentran que Camargo fue identificado como el jefe del Sindicato Bagdad, la organización de narcotráfico más grande de Panamá.

Bajo su mando operaban aproximadamente 4,000 personas entre Panamá y Colombia.

Su red dominaba la importación y exportación de narcóticos a lo largo de la costa pacífica panameña. Tan solo en 2017, se le incautaron 7.9 toneladas de cocaína en zonas bajo su control.

El acusado utilizaba Blackberry Messenger para coordinar con proveedores colombianos el traslado de droga por Centroamérica (Panamá, Costa Rica, El Salvador) con destino final a los Estados Unidos.

Camargo-Clarke se encuentra bajo custodia federal desde marzo de 2023, luego de un complejo proceso de extradición desde Costa Rica.

Su captura y procesamiento son resultado de la Operación Take Back America, una iniciativa del Departamento de Justicia diseñada para desmantelar organizaciones criminales transnacionales (TCO).

La investigación fue un esfuerzo conjunto liderado por la DEA y el Grupo de Trabajo contra las Drogas del Sur de California, contando con una colaboración histórica de las autoridades panameñas, incluyendo el SENAN, la Policía Nacional (DIJ) y el Ministerio Público.

“Esta condena envía un mensaje claro sobre la cooperación internacional en la lucha contra los cárteles que alimentan la violencia y la inestabilidad en la región”, destacaron fuentes relacionadas con el caso.

VIDEOS
Lo Nuevo