El caso CAI tensó al Mides y la Senniaf en reunión extraordinaria

La crisis derivada de las denuncias de abusos en el Centro de Atención Integral (CAI), ubicado en Tocumen, tuvo un nuevo giro durante una reunión extraordinaria, en la que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) solicitó la salida del equipo técnico que acompañaba a la directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), quien permaneció en la sesión.

Fuentes cercanas a la institución confirmaron a La Estrella de Panamá que, durante la reunión extraordinaria convocada para abordar el caso, la ministra de Desarrollo Social (Mides), Beatriz Carles, ordenó la salida de la sala del equipo técnico que acompañaba a la directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Ana Melinda Fábrega Guardia, pero no de la directora en sí.

Según las fuentes, la decisión respondió a la intención de evaluar si la directora contaba con la información y los elementos técnicos necesarios para sustentar, por sí sola, los argumentos en defensa del funcionamiento de los albergues. Al quedar sin el respaldo de su equipo, Fábrega Guardia no habría tenido las herramientas suficientes para sostener los planteamientos frente a los cuestionamientos formulados por el Mides.

La reunión, que tenía como objetivo establecer responsabilidades y definir medidas de protección para los menores afectados, derivó en un ambiente de alta tensión institucional y evidenció una fractura en la coordinación entre ambas entidades.

Hasta el momento, ninguna de las dos instituciones ha emitido un comunicado oficial que detalle las razones de lo ocurrido ni si este episodio tendrá repercusiones en el curso de las investigaciones administrativas y judiciales en marcha.

El Mides informó que se mantiene firme en su postura de priorizar la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. “La protección del interés superior de la niñez y la adolescencia es y seguirá siendo prioridad absoluta del Estado y, ante cualquier indicio de irregularidad que ponga en riesgo la integridad o seguridad de los menores, el Ministerio colaborará total y transparentemente con las autoridades competentes”, señaló la entidad.

La junta directiva de la Senniaf está integrada, además, por los ministros de Economía y Finanzas, Salud, Educación y Trabajo, el contralor general de la República y dos representantes de la Red Nacional de Apoyo a la Niñez y Adolescencia.

El caso salió a la luz tras una inspección realizada por la diputada Alexandra Brenes, presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, en el CAI de Tocumen. Durante la visita se detectaron diversas irregularidades, entre ellas el deterioro de la infraestructura, la falta de personal idóneo y la convivencia de niños, niñas y adultos en un mismo espacio, en contravención de los estándares mínimos de protección.