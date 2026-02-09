  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional
PANAMÁ

Consorcio del Cuarto Puente asegura cumplimiento de la ley laboral y llama al diálogo

Empresa del Cuarto Puente defiende su gestión y busca reanudar trabajos
Empresa del Cuarto Puente defiende su gestión y busca reanudar trabajos Consorcio Panamá Puente
Por
Emiliana Tuñón
  • 09/02/2026 14:50
Tras la paralización de la obra, el Consorcio Panamá Cuarto Puente reiteró su disposición al diálogo con los trabajadores

Ante la paralización de los trabajos en el proyecto Cuarto Puente, el Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP) informó que desarrolla sus operaciones en estricto cumplimiento de la normativa laboral vigente en la República de Panamá, conforme a la nueva convención colectiva establecida en enero de 2026 y en su condición de miembro de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC).

La empresa reiteró su respeto a la libertad sindical y al marco legal que regula las relaciones laborales en el país. En ese sentido, precisó que la gestión de las cuotas laborales se realiza de acuerdo con la normativa aplicable, reconociendo únicamente a aquellas organizaciones sindicales que cuenten con afiliados debidamente acreditados y certificados ante las autoridades competentes.

Asimismo, el CPCP expresó su disposición permanente al diálogo respetuoso y constructivo con los trabajadores, e hizo un llamado a retomar las labores con el objetivo de garantizar la continuidad de una obra considerada clave y de gran importancia para el desarrollo del país.

Este 9 de febrero de 2026, trabajadores del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá tomaron la decisión de paralizar labores en rechazo al presunto descuento obligatorio del 1% de su salario destinado a lo que califican como un “sindicato amarillo”.

De acuerdo con los manifestantes, la medida habría sido impuesta por la empresa, lo que detonó el descontento de más de 1,500 obreros que aseguran estar defendiendo su derecho a la libre sindicalización.

Los trabajadores sostienen que la deducción no fue consultada y que vulnera su libertad de elegir a qué organización pertenecer.

La protesta, explicaron, busca frenar lo que consideran una práctica injusta y exigir respeto a sus derechos laborales.

VIDEOS
Lo Nuevo