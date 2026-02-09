Consorcio del Cuarto Puente asegura cumplimiento de la ley laboral y llama al diálogo

Ante la paralización de los trabajos en el proyecto Cuarto Puente, el Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP) informó que desarrolla sus operaciones en estricto cumplimiento de la normativa laboral vigente en la República de Panamá, conforme a la nueva convención colectiva establecida en enero de 2026 y en su condición de miembro de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC).

La empresa reiteró su respeto a la libertad sindical y al marco legal que regula las relaciones laborales en el país. En ese sentido, precisó que la gestión de las cuotas laborales se realiza de acuerdo con la normativa aplicable, reconociendo únicamente a aquellas organizaciones sindicales que cuenten con afiliados debidamente acreditados y certificados ante las autoridades competentes. Asimismo, el CPCP expresó su disposición permanente al diálogo respetuoso y constructivo con los trabajadores, e hizo un llamado a retomar las labores con el objetivo de garantizar la continuidad de una obra considerada clave y de gran importancia para el desarrollo del país.