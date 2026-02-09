Consorcio del Cuarto Puente asegura cumplimiento de la ley laboral y llama al diálogo

Ante la paralización de los trabajos en el proyecto<a href="/tag/-/meta/cuarto-puente-sobre-el-canal"> <b>Cuarto Puente</b>, el <b>Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP)</b></a> informó que desarrolla sus operaciones en estricto cumplimiento de la <b>normativa laboral vigente en la República de Panamá</b>, conforme a la <b>nueva convención colectiva establecida en enero de 2026</b> y en su condición de miembro de la <a href="/tag/-/meta/capac-camara-panamena-de-la-construccion"><b>Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC)</b>.</a>