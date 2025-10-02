Bernardo Meneses, exdirector del IFARHU, se postula al Comité Ejecutivo Nacional del PRD

Último día de postulaciones para correr por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y las sorpresas no faltaron en la sede del colectivo.

Bernardo Meneses, exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), fue postulado por su abogado y familiares.

Meneses, quien se encuentra en el Centro de Detención de Tinajitas, aspira a ser primer vicepresidente del Comité Ejecutivo Nacional. Actualmente, está siendo investigado por la presunta comisión de peculado, blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito.

Abogados del PRD explicaron a La Estrella de Panamá que Meneses puede aspirar a cualquier posición dentro del colectivo mientras no tenga una condena en firme.