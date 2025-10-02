Bernardo Meneses, exdirector del IFARHU, se postula al Comité Ejecutivo Nacional del PRD

Último día de postulaciones para correr por <b>el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) </b>del <b><a href="/tag/-/meta/prd-partido-revolucionario-democratico">Partido Revolucionario Democrático (PRD)</a></b> y las sorpresas no faltaron en la sede del colectivo. <b><a href="/tag/-/meta/bernardo-meneses">Bernardo Meneses</a></b>, exdirector del <b><a href="/tag/-/meta/ifarhu-instituto-para-la-formacion-y-aprovechamiento-de-recursos-humanos">Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu),</a></b> fue postulado por su abogado y familiares. Meneses, quien se encuentra en el Centro de Detención de Tinajitas, <b>aspira a ser primer vicepresidente del Comité Ejecutivo Nacional</b>. Actualmente, está siendo investigado por la presunta comisión de peculado, blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito.Abogados del PRD explicaron a La Estrella de Panamá que Meneses puede aspirar a cualquier posición dentro del colectivo mientras no tenga una condena en firme.