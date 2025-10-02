  1. Inicio
PANAMÁ

Bernardo Meneses, exdirector del IFARHU, se postula al Comité Ejecutivo Nacional del PRD

Último día de postulaciones en el PRD; partido se prepara para definir su futuro político.
Por
Kathyria Caicedo
  • 02/10/2025 17:32
En el último día de postulaciones en el PRD, familiares de Bernardo Meneses presentaron su postulación al Comité Ejecutivo Nacional.

Último día de postulaciones para correr por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y las sorpresas no faltaron en la sede del colectivo.

Bernardo Meneses, exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), fue postulado por su abogado y familiares.

Meneses, quien se encuentra en el Centro de Detención de Tinajitas, aspira a ser primer vicepresidente del Comité Ejecutivo Nacional. Actualmente, está siendo investigado por la presunta comisión de peculado, blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito.

Abogados del PRD explicaron a La Estrella de Panamá que Meneses puede aspirar a cualquier posición dentro del colectivo mientras no tenga una condena en firme.

Este martes cerraba el periodo de postulaciones en el PRD.
PRD busca la renovación con esta elección del Comité Ejecutivo Nacional

Además de la postulación de Meneses, hubo otras figuras que presentaron sus candidaturas, entre ellos el diputado Raphael Buchanan, el exalcalde capitalino José Luis Fabrega, el diputado Arquesio Arias, Emelie Garcia Miró y Balbina Herrera.

La elección para los nuevos miembros del Comité Ejecutivo Nacional del PRD se realizará el próximo 23 de noviembre, y este martes cerraba el periodo de postulaciones.

Previamente, Pedro Miguel González y Jorge Eduardo Montenegro también acudieron a la sede del colectivo para postularse para el CEN.

