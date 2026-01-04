  1. Inicio
Martínez-Acha: ‘Panamá busca ser un país de consensos’

El ministro de Relaciones Exteriores Javier Martínez Acha.
José Vilar
  • 05/01/2026 00:00
La Iglesia Católica y el sector empresarial expresaron su solidaridad con el pueblo venezolano

Panamá sigue reaccionando a la captura del depuesto líder venezolano Nicolás Maduro y sus posibles repercusiones. El canciller de la República, Javier Martínez-Acha, aseguró en una intervención en el programa Debate Abierto que el papel de Panamá en la resolución de la crisis venezolana podría residir en el otorgamiento de asilos, que serán valorados en profundiad.

“Si se presenta la posibilidad [las peticiones de asilo], se evaluará la petición y se tomarán en cuenta todos los ángulos oportunos con el propósito de garantizar una transición pacífica y, por supuesto, que el presidente electo Edmundo González pueda en el menor plazo posible tomar las riendas de Venezuela”, dijo el titular de la política exterior panameña.

Al ser consultado sobre las posibles consecuencias de la prolongación de la inestabilidad en Venezuela para Panamá, Martínez-Acha consideró que este es un escenario que no solo enfrentaría el país sino la región en su conjunto.

Martínez-Acha reveló que el pasado sábado sostuvo conversaciones con varios de sus homólogos de la región en medio de los eventos ocurridos en Caracas. El ministro de Relaciones Exteriores dejó claro que si bien cada país podría tener su posición respecto a la acción armada de Washington, Panamá trata de ser un país de consensos tanto en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas y el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos.

“Panamá está tratando de provocar un gran consenso que garantice la prosperidad, la paz y el desarrollo en democracia de Venezuela. No podemos regatear la democracia en base a lo que sucedió ayer (sábado). Maduro no entendió las distintas oportunidades que se le dieron para abandonar su país, incluida la oportunidad que el presidente Mulino le ofreció”, remarcó.

La iglesia se pronuncia

Por su lado, el arzobispo metropolitano José Domingo Ulloa quiso trasladar ayer en su homilía dominical un mensaje de cercanía, consuelo y esperanza al pueblo venezolano tras los eventos del pasado sábado.

“Los sentimos cercanos, los llevamos en la oración y caminamos a su lado”, dijo Ulloa, al tiempo que ratificó el acompañamiento espiritual y humano de la Iglesia panameña a los venezolanos, los cuales encontraron su refugio en Panamá.

El arzobispo metropolitano instó a que las decisiones que se tomen de ahora en adelante, por parte de diversos actores, estén orientadas al bienestar del pueblo, sin profundizar en su sufrimiento.

“Que nuestras manos se abran para el encuentro y la ayuda mutua, y que las decisiones que se tomen se hagan siempre por el bienestar de nuestro pueblo”, alentó.

Ulloa además exhortó a mantener la fe en medio del desasosiego. “Aún en medio de la prueba, no renunciamos a la esperanza. Creemos firmemente que Dios no abandona jamás a su pueblo”, afirmó en un mensaje en el que también tuvo palabras de recuerdo a los venezolanos que se vieron obligados a salir de su país. “Como Iglesia que peregrina en Panamá, tierra que hoy los acoge, compartimos su dolor, sus lágrimas y también sus sueños”, concluyó.

Apede aboga por la democracia

Por su parte, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) se posicionó en un comunicado solidarizándose con el pueblo venezolano, y resaltó que la democracia es “el cimiento sobre el cual se construyen la libertad, la estabilidad, la confianza y el desarrollo”, mientras advirtió a la población de los autoritarismos que erosionan la democracia.

“Desde el retorno a la democracia, el PIB ha mostrado una expansión sostenida, acompañada de mayor apertura, integración al mundo, fortalecimiento del sector privado y generación de oportunidades. Como panameños debemos sentirnos orgullosos de nuestra democracia. Con sus luces y sombras, la hemos construido, forjado y defendido juntos durante estos 36 años. No es casualidad: la democracia crea reglas claras, garantiza libertades, promueve la libre empresa y permite que el talento y el trabajo florezcan”, señaló la titular de Apede, Giulia De Sanctis, quien remarcó que Panamá experimentó la prosperidad durante el periodo democrático.

