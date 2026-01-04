Martínez-Acha: ‘Panamá busca ser un país de consensos’

Panamá sigue reaccionando a la captura del depuesto líder venezolano Nicolás Maduro y sus posibles repercusiones. El canciller de la República, Javier Martínez-Acha, aseguró en una intervención en el programa Debate Abierto que el papel de Panamá en la resolución de la crisis venezolana podría residir en el otorgamiento de asilos, que serán valorados en profundiad.

“Si se presenta la posibilidad [las peticiones de asilo], se evaluará la petición y se tomarán en cuenta todos los ángulos oportunos con el propósito de garantizar una transición pacífica y, por supuesto, que el presidente electo Edmundo González pueda en el menor plazo posible tomar las riendas de Venezuela”, dijo el titular de la política exterior panameña.

Al ser consultado sobre las posibles consecuencias de la prolongación de la inestabilidad en Venezuela para Panamá, Martínez-Acha consideró que este es un escenario que no solo enfrentaría el país sino la región en su conjunto.

Martínez-Acha reveló que el pasado sábado sostuvo conversaciones con varios de sus homólogos de la región en medio de los eventos ocurridos en Caracas. El ministro de Relaciones Exteriores dejó claro que si bien cada país podría tener su posición respecto a la acción armada de Washington, Panamá trata de ser un país de consensos tanto en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas y el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos.

“Panamá está tratando de provocar un gran consenso que garantice la prosperidad, la paz y el desarrollo en democracia de Venezuela. No podemos regatear la democracia en base a lo que sucedió ayer (sábado). Maduro no entendió las distintas oportunidades que se le dieron para abandonar su país, incluida la oportunidad que el presidente Mulino le ofreció”, remarcó.