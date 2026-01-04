Martínez-Acha: ‘Panamá busca ser un país de consensos’

Por su parte, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) se posicionó en un comunicado solidarizándose con el pueblo venezolano, y resaltó que la democracia es 'el cimiento sobre el cual se construyen la libertad, la estabilidad, la confianza y el desarrollo', mientras advirtió a la población de los autoritarismos que erosionan la democracia.'Desde el retorno a la democracia, el PIB ha mostrado una expansión sostenida, acompañada de mayor apertura, integración al mundo, fortalecimiento del sector privado y generación de oportunidades. Como panameños debemos sentirnos orgullosos de nuestra democracia. Con sus luces y sombras, la hemos construido, forjado y defendido juntos durante estos 36 años. No es casualidad: la democracia crea reglas claras, garantiza libertades, promueve la libre empresa y permite que el talento y el trabajo florezcan', señaló la titular de Apede, Giulia De Sanctis, quien remarcó que Panamá experimentó la prosperidad durante el periodo democrático.