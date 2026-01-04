Acodeco recibió en quejas por autos $6.7 millones

Entre enero y noviembre de 2025, las quejas por la compra de autos nuevos y usados en Panamá acumularon más de $6.7 millones en reclamaciones económicas, de acuerdo con datos de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco). La cifra refleja el impacto financiero que enfrentan los consumidores en un sector estrechamente vinculado al crédito bancario y al financiamiento directo de las concesionarias.

Según los registros oficiales, los autos nuevos concentraron 240 quejas por un monto de $5.6 millones, mientras que los autos usados sumaron 148 reclamos que totalizaron $1.15 millones. En ambos casos, el principal motivo fue el incumplimiento de garantía, que representó más del 80% del valor total reclamado. Solo en vehículos nuevos, este concepto generó 183 quejas por $4.74 millones, mientras que en autos usados acumuló 92 casos por $745 mil.

El consolidado a noviembre de la Acodeco también revela que algunas marcas concentran la mayor cantidad de quejas. En el segmento de autos nuevos destacan, en orden de incidencia, Toyota, Chevrolet, Hyundai, Jetour, Kia y Nissan, mientras que en el mercado de autos usados los reclamos se concentran principalmente en Kia, Nissan, Toyota e Hyundai.

El reporte no indica que esta situación este asociada a una menor calidad de los vehículos, sino al mayor volumen de ventas que registran estas marcas. En el caso de los autos nuevos, la mayor cantidad de reclamos se concentró en las distribuidoras Ricardo Pérez, S.A. y Petroautos. En contraste, los comercios pequeños de autos usados reportaron entre una y dos quejas cada uno.

Este comportamiento se da en un contexto de alto financiamiento del parque vehicular. Al cierre de noviembre de 2025, los préstamos de automóviles mantuvieron el mejor desempeño dentro del sistema bancario panameño. De acuerdo con APC Experian, la morosidad de esta cartera se ubicó en 2.2% sobre saldo y 3% en cantidad de obligaciones, los niveles más bajos entre los principales tipos de crédito.

Giovanna Cardellicchio, gerente general de APC Experian, explicó que el saldo total de los préstamos de automóviles alcanzó los $2,287.6 millones, correspondientes a 166,015 vehículos financiados. El monto promedio por préstamo se situó en $13,780, lo que representa un aumento de 6% frente a noviembre de 2024, cuando el promedio era de $12,986 por vehículo.

En términos interanuales, la cartera de préstamos de autos creció 11.1% en saldo frente a noviembre del año pasado, consolidándose como uno de los segmentos más dinámicos del crédito bancario. Este crecimiento coincidió con una mayor actividad comercial hacia el cierre del año, impulsada por ferias automotrices y promociones que facilitaron el acceso al financiamiento.