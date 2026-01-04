Los cargos que enfrenta Nicolás Maduro ante la justicia de EE.UU.

Este lunes 5 de enero, Nicolás Maduro Moros enfrentará una audiencia de “arraignment”, lectura de cargos, ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos. En esta audiencia se presentarán formalmente los cargos en su contra y se determinará la medida cautelar para él y su esposa mientras continúa el proceso. No se verán pruebas, ni se evaluará el fondo del caso, que puede tomar meses o años. El juez de la causa será Alvin Hellerstein y la audiencia está programada para el mediodía, hora de Nueva York.

Los cargos

Este sábado 3 de enero, Estados Unidos hizo público el documento de acusación contra Nicolás. ¿Cuáles son los cargos contra el dictador venezolano y sus allegados? El caso se remonta al 5 de mayo de 2020, durante la primera administración del presidente estadounidense Donald Trump. En ese entonces, las acusaciones eran contra Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón, Hugo Armando “El Pollo” Carvajal, Clíver Antonio Alcalá, Luciano Marían “Iván Marquez”, y Seuxis Paucis Hernández “Jesús Santrich”. El 3 de enero de este 2025, horas después que fuerzas militares bombardearan sitios estratégicos en Venezuela, capturaran y se llevaran a Maduro junto a su esposa y “primera combatiente” Cilia Flores, se ordenó levantar el sello al documento acusatorio. El documento tiene algunos cambios comparado con su versión de 2020. Los acusados ahora son Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello (ministro del Interior, Justicia y Paz), Ramón Rodríguez, Cilia Adela Flores de Maduro (esposa del mandatario), Nicolás Ernesto “El príncipe” Maduro Guerra (hijo del dictador), y Héctor Rusthenford “Niño Guerrero” Guerrero Flores (líder de la organización criminal Tren de Aragua). Los cargos por los que son acusados son conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Colaboración criminal internacional

De acuerdo a Estados Unidos, estos individuos habrían colaborado con organizaciones como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Cartel de Sinaloa, Los Zetas (también conocidos como Cártel del Noreste) y el Tren de Aragaua (TdA). “Oficiales venezolanos y sus familias, incluyendo a Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello, Ramón Rodríguez, Cilia Adela Flores de Maduro y Nicolás Ernesto Maduro Guerra se han asociado con narcotraficantes y grupos narcoterroristas que han despachado cocaína proveniente de Venezuela a Estados Unidos a través de puntos de transbordo en el Caribe y Centroamérica como Honduras, Guatemala y México”, detalla el documento. Destaca que para 2020 el Departamento de Estado estimaba entre 200 y 250 toneladas de cocaína eran traficadas anualmente a través de Venezuela, utilizando incluso aeropuertos comerciales bajo el control del gobierno corrupto y oficiales militares. De acuerdo a los Estados Unidos, los líderes venezolanos han abusado de sus puestos para corromper instituciones e importar cocaína a Estados Unidos. “Nicolás Maduro Moros participa en, perpetúa, y protege una cultura de corrupción en la que las poderosas élites venezolanas se enriquecen a través del tráfico de drogas y y la protección de sus socios narcotraficantes. Los ingresos de esta actividad ilegal fluyen para corromper a los civiles, militares y oficiales de inteligencia que operan en un sistema de patrocinio operado por la cúpula, conocida como El Cártel de los Soles”, añade. Detallan que Maduro habría vendido pasaportes diplomáticos venezolanos a individuos que sabía eran traficantes y recibido cuantiosos sobornos. Entre los hechos más recientes, se encuentra que Cabello Rondón habría realizado viajes regularmente entre 2022 y 2024 a pistas clandestinas controladas por el ELN cerca de la frontera entre Venezuela y Colombia. Detallan que en 2024 recibió dinero procedente del tráfico de cocaína y que en 2025 narcotraficantes colombianos discutieron con un asociado de Cabello Rondón planes para mantener el tráfico a través de Venezuela. Maduro fue extraído de Venezuela durante una intervención militar estadounidense la madrugada del sábado en Caracas. El presidente estadounidense, Donald Trump, compartió la imagen del dictador venezolano esposado abordo de un acorazado en sus redes sociales.