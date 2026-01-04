Los cargos que enfrenta Nicolás Maduro ante la justicia de EE.UU.

Este sábado 3 de enero, Estados Unidos hizo público el documento de acusación contra Nicolás.¿Cuáles son los cargos contra el dictador venezolano y sus allegados?El caso se remonta al 5 de mayo de 2020, durante la primera administración del presidente estadounidense Donald Trump. En ese entonces, las acusaciones eran contra Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón, Hugo Armando 'El Pollo' Carvajal, Clíver Antonio Alcalá, Luciano Marían 'Iván Marquez', y Seuxis Paucis Hernández 'Jesús Santrich'.El 3 de enero de este 2025, horas después que fuerzas militares bombardearan sitios estratégicos en Venezuela, capturaran y se llevaran a Maduro junto a su esposa y 'primera combatiente' Cilia Flores, se ordenó levantar el sello al documento acusatorio.El documento tiene algunos cambios comparado con su versión de 2020. Los acusados ahora son Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello (ministro del Interior, Justicia y Paz), Ramón Rodríguez, Cilia Adela Flores de Maduro (esposa del mandatario), Nicolás Ernesto 'El príncipe' Maduro Guerra (hijo del dictador), y Héctor Rusthenford 'Niño Guerrero' Guerrero Flores (líder de la organización criminal Tren de Aragua).Los cargos por los que son acusados son conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.