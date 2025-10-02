Rubén Blades y Fonseca impulsan canción nominada a los Latin Grammy

Con este éxito musical <b>'Nunca Me Fui'</b>, Rubén Blades y Fonseca compiten en la categoría de <b>Mejor Canción Tropical</b> en los Latin GRAMMYs 2025.En esta misma categoría figuran las siguientes composiciones: <b>1. Ahora O Nunca Juan José Hernandez </b>| Gilberto Santa Rosa) <b>2. Cariñito Techy Fatule</b> | Techy Fatule<b>3. La Foto Larry Coll, Luis Enrique &amp; Marcos Sánchez</b> | Luis Enrique <b>4. Nunca Me Fui Rubén Blades, Andy Clay, Fonseca, Felipe González Abad &amp; Yoel Henríquez</b> | Fonseca &amp; Rubén Blades <b>5. Si Antes Te Hubiera Conocido Edgar Barrera, Andres Jael Correa Rios &amp; Karol G</b> | Karol G <b>6. Si Volviera Jesús Jorge Luis Piloto</b> | Víctor Manuelle <b>7. Venga Lo Que Venga Andy Clay, Fonseca &amp; Alberto Montenegro</b> | Fonseca, RawayanaLa gala de premiación de los Latin Grammy se realizará el <b>jueves 13 de noviembre</b> en el <b>MGM Grand Garden Arena</b> de <b>Las Vegas</b>.