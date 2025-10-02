  1. Inicio
PANAMÁ

Rubén Blades y Fonseca impulsan canción nominada a los Latin Grammy

El tema musical “Nunca Me Fui” es una colaboración entre Rubén Blades y Fonseca.
El tema musical “Nunca Me Fui” es una colaboración entre Rubén Blades y Fonseca. Video oficial “Nunca Me Fui” / YouTube - Fonseca
Por
Emiliana Tuñón
  • 02/10/2025 15:52
Rubén Blades y Fonseca rinden homenaje a los millones de migrantes que dejan sus tierras y lo que más aman para perseguir sus sueños.

El cantautor panameño Rubén Blades y el artista colombiano Fonseca han emocionado al mundo con el lanzamiento del video del tema “Nunca me fui”, una canción que trasciende lo musical para convertirse en un homenaje a quienes migran, dejando atrás su país en busca de un mejor futuro o para reunirse con sus familias.

“Es un homenaje a los millones de migrantes que, con su valentía y sacrificio, parten tras sus sueños dejando atrás lo que aman para buscar un mejor futuro. La música, como la vida, nos recuerda que nadie se va del todo. La huella de quienes migran permanece en sus familias, en sus culturas y en la historia que entre todos seguimos escribiendo”, escribió Fonseca en su cuenta de Instagram, promocionando el tema que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Rubén Blades y Fonseca aspiran a Mejor Canción Tropical en los Latin GRAMMYs 2025

Con este éxito musical “Nunca Me Fui”, Rubén Blades y Fonseca compiten en la categoría de Mejor Canción Tropical en los Latin GRAMMYs 2025.

En esta misma categoría figuran las siguientes composiciones:

1. Ahora O Nunca Juan José Hernandez | Gilberto Santa Rosa)

2. Cariñito Techy Fatule | Techy Fatule

3. La Foto Larry Coll, Luis Enrique & Marcos Sánchez | Luis Enrique

4. Nunca Me Fui Rubén Blades, Andy Clay, Fonseca, Felipe González Abad & Yoel Henríquez | Fonseca & Rubén Blades

5. Si Antes Te Hubiera Conocido Edgar Barrera, Andres Jael Correa Rios & Karol G | Karol G

6. Si Volviera Jesús Jorge Luis Piloto | Víctor Manuelle

7. Venga Lo Que Venga Andy Clay, Fonseca & Alberto Montenegro | Fonseca, Rawayana

La gala de premiación de los Latin Grammy se realizará el jueves 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

