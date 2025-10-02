Rubén Blades y Fonseca impulsan canción nominada a los Latin Grammy

El cantautor panameño Rubén Blades y el artista colombiano Fonseca han emocionado al mundo con el lanzamiento del video del tema “Nunca me fui”, una canción que trasciende lo musical para convertirse en un homenaje a quienes migran, dejando atrás su país en busca de un mejor futuro o para reunirse con sus familias.

“Es un homenaje a los millones de migrantes que, con su valentía y sacrificio, parten tras sus sueños dejando atrás lo que aman para buscar un mejor futuro. La música, como la vida, nos recuerda que nadie se va del todo. La huella de quienes migran permanece en sus familias, en sus culturas y en la historia que entre todos seguimos escribiendo”, escribió Fonseca en su cuenta de Instagram, promocionando el tema que ya está disponible en todas las plataformas digitales.