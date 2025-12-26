Ansiedad y agotamiento: el desafío de la salud mental universitaria

A la presión académica se suma la incertidumbre sobre el futuro laboral y la falta de apoyo piscologico en las universidades. Chirú explica que muchos jóvenes expresan ansiedad ante la posibilidad de no encontrar empleo o estabilidad económica, incluso después de graduarse, pero las instituciones deben fortalecer los recursos ante la demanda actual. 'Si buen cierto algunas universidades han incorporado servicios de orientación psicológica, sin embargo en esto resultan insuficientes frente a la demanda actual, es necesario fortalecer los recursos para ampliar la cobertura y promover estrategias que integren la salud mental como parte fundamental de la formación universitaria ', comenta. Para la psicologa López, lo importante es recordar que el valor de cada pesona no depende de un titulo universitario. 'Es primordial que los jóvenes recuerden que su valor no depende de un título universitario, eviten compararse con los demás, si es necesario retirar materias o atrasarse un año de carrera no duden en hacerlo, solo tenemos una vida y es necesario cuidarlo'.