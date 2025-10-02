MLB: Dodgers siguen firmes en la lucha por el campeonato

Los Dodgers de Los Ángeles vencieron 8-4 a los Rojos de Cincinnati y superaron la ronda de comodín de los playoffs de Grandes Ligas. El equipo californiano fue el primero en superar la ronda con dos triunfos en casa ante Cincinnati.

A partir del sábado, los vigentes campeones protagonizarán una explosiva serie divisional de la Liga Nacional frente a los Filis de Filadelfia, otro candidato al título.

Para finiquitar a los Rojos, los Dodgers se apoyaron en una formidable apertura de Yoshinobu Yamamoto.

El lanzador japonés contuvo a Cincinnati a lo largo de seis entradas en las que ponchó a ocho rivales y permitió cuatro hits en 113 lanzamientos, la cifra más alta de su carrera.

El dominio de Yamamoto recompuso a los Dodgers tras un error de Teóscar Hernández en la primera entrada.

Al dominicano se le escapó del guante un batazo de Austin Hays en una secuencia que acabó costándole dos carreras a los Dodgers.

Con Yamamoto imponiendo ya su ley, los locales voltearon la pizarra con hits de Betts, el puertorriqueño Kiké Hernández y el venezolano Miguel Rojas.

Susto final

Con los locales en ventaja 3-2, el japonés volvió a sacar a los Dodgers de un monumental apuro en la parte alta de la sexta entrada.

Los Rojos llenaron las bases sin outs pero Yamamoto se mantuvo firme, ponchó a la joya dominicana Elly De la Cruz y salió del lío sin ceder carreras.

Los campeones le hicieron pagar la concesión a Cincinnati con cuatro anotaciones en ese mismo sexto inning, comenzando por un imparable de Shohei Ohtani que empujó la carrera de Kiké Hernández

Betts conectó otro de sus cuatro hits para impulsar a Ben Rortvedt y Teóscar Hernández se sacó la espina de su error con un doble que remolcó dos carreras.

Como en el primer juego, el bullpen metió en problemas a los Dodgers en el octavo episodio, permitiendo que Cincinnati llenara de nuevo las bases, pero Alex Vesia logró dos ponches con los que escapó de la situación sin daños.