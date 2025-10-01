Estados Unidos afirma que su objetivo es sentar a Nicolás Maduro ante un tribunal

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó este miércoles 1 de octubre a la cadena colombiana NTN24 que su objetivo “en este momento es sentar a Nicolás Maduro frente a un tribunal”.

De acuerdo con NTN24, el objetivo es llevar a Maduro ante la justicia estadounidense para que “rinda cuentas”.

Añadió el Departamento de Estado de Estados Unidos que Maduro, por el cual hay una recompensa para lograr su captura de 50 millones de dólares, no es el presidente legítimo de Venezuela.

La cadena colombiana tuvo acceso a esa respuesta a través de un comunicado, el cual está firmado por Tommy Pigott, portavoz adjunto principal del Departamento de Estado.

NTN24 destacó que el comunicado estuviera firmado por Pigott es relevante porque la mayoría de esos documentos no tienen la firma de los altos funcionarios que responden a las consultas.

Esta reacción surge en medio de la tensión que viven Estados Unidos y Venezuela luego del despliegue de barcos, aviones y submarinos estadounidenses al sur del Mar Caribe.

Además, la administración del presidente Donald Trump designó al cártel de Los Soles como una organización terrorista, la cual es liderada por Maduro, Diosdado Cabello y el general Vladimiro Padrino López.

“Maduro no es el líder legítimo de Venezuela, es un fugitivo de la justicia estadounidense que socava la seguridad regional”, indicó Pigott.

Según el funcionario estadounidense, Maduro envenena a los estadounidenses y queremos que sea llevado ante la justicia.

“Estados Unidos está llevando a cabo una operación específica contra los cárteles de la droga”, destacó el portavoz adjunto principal del Departamento de Estado.

Trump dijo este 30 de septiembre que es hora de que comience la lucha contra el cártel de Los Soles por vía terrestre y no ofreció más detalles.

El Comando Sur de Estados Unidos coordina al sur del Mar Caribe operaciones de ocho buques, dos submarinos, varios aviones y drones para enfrentar el tráfico de drogas que se dirige a Estados Unidos.