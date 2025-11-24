Colapsa la Ciudad de la Salud por masiva presencia de jubilados para sacar citas médicas

La mañana de este lunes, tomó por sorpresa a miles de asegurados que llegaron a la Ciudad de Salud y se encontraron con largas filas, retrasos y un proceso desbordado para obtener citas médicas del próximo año.

Desde muy temprano, la cantidad de personas superó ampliamente la capacidad del área destinada para ese trámite, generando malestar e incertidumbre entre quienes buscaban atención en alguna de las 24 especialidades que ofrece el complejo médico de la Caja de Seguro Social (CSS).

Ante la situación, el director de la CSS, Dino Mon, calificó la situación como “lamentable” y explicó que la apertura de las agendas de citas para 2026 se realizó sin coordinación ni aviso previo a las autoridades correspondientes.

Mon detalló que las agendas fueron activadas sin un proceso ordenado por días o especialidades, lo que provocó que miles de personas acudieran al mismo tiempo. Señaló que se esperaba la presencia de unas 800 personas, pero más de 2.000 llegaron a la instalación.

“No se hizo ni siquiera con ningún tipo de proceso ordenado por día, por especialidad. Simplemente se abrieron las agendas y ahora nadie es aparentemente responsable. Esto no había ocurrido”, explicó.

El director anunció la apertura de una investigación inmediata de lo sucedido.

“Yo particularmente me tengo que abrogar a mi persona porque si no puedo de alguna manera estar enterado de que este tipo de cosas van a pasar entonces indudablemente es mi trabajo el que está puesto en el 38. Así que indudablemente vamos a tratar de ver cuáles son las lecciones aprendidas, discutirles con el equipo y que los próximos días indudablemente este proceso ya sea ordenado”, recalcó.

Mon aseguró que todas las personas que llegaron este lunes recibirán su cita, sin importar el tiempo que tome completar la atención. “De eso hasta la hora que resulte nos vamos a quedar para que todo el mundo esté satisfecho y que de aquí en adelante esto se pueda ordenar”.

Agregó que a partir de mañana se establecerán nuevos protocolos ordenados junto con los directores médicos, subdirectores, la Dirección de Atención al Asegurado y el equipo de registros médicos para evitar repetir una situación similar.