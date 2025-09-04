Marco Rubio califica a Nicolás Maduro como fugitivo de la justicia estadounidense

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó este jueves 4 de septiembre a Nicolás Maduro como un fugitivo de la justicia estadounidense.

Por Maduro Estados Unidos ofrece una recompensa de 50 millones de dólares debido a que lidera el cártel de Los Soles, grupo narcoterrorista que es un peligro para la seguridad estadounidense.

La administración del presidente Donald Trump designó como grupos terroristas, por ser una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, a los cárteles Tren de Aragua, Sinaloa y Los Soles.

Rubio calificó a Maduro como un fugitivo durante la visita a Ecuador, la cual comenzó la noche de este miércoles 3 de septiembre.

El secretario de Estado estuvo durante el 3 de septiembre en la Ciudad de México, en donde discutió temas de seguridad y narcotráfico con las autoridades locales.

“No solo vamos a perseguir a los narcotraficantes con pequeñas lanchas rápidas... el presidente ha dicho que quiere declarar la guerra a estos grupos”, destacó Rubio según El Tiempo de Bogotá.

Estados Unidos desplegó en el sur del Mar Caribe, cerca de las costas venezolanas, entre ellas la del estado Sucre a ocho buques, entre ellos tres anfibios, un submarino, un avión P-8 de radar y más de 8 mil soldados.

Rubio llega a Ecuador dos días después que tropas estadounidenses destruyeron en aguas internacionales a una lancha proveniente de Venezuela con más de 100 millones de dólares en cocaína.

Trump detalló que en este ataque murieron 11 personas. Según los medios venezolanos, entre ellos El Pitazo, los hombres eran originarios del estado Sucre y estaban en una lancha de cuatro motores fuera de borda.

El Tiempo detallo que Rubio anunció que Estados Unidos designó como grupos terroristas a las bandas criminales ecuatorianas Los Lobos y Los Choneros.

Durante la conferencia de prensa en la ciudad de Quito, junto a la ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, Rubio aseguró que “en Venezuela están involucrados” con el tráfico de drogas.