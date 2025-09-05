Nicolás Maduro tilda a María Corina Machado como ‘asesina’ y ‘fascista’

Nicolás Maduro tildó este viernes 5 de septiembre a la dirigente de Con Venezuela, María Corina Machado, de “asesina” y aseguró que encabeza una petición para que Estados Unidos “le haga un daño a nuestro país”.

Machado, quien se encuentra en la clandestinidad en la ciudad de Caracas por más de un año y medio debido a las amenazas de los dirigentes del régimen venezolano, entre ellos Maduro y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

Para Maduro, Machado y el grupo que la respalda esta derrotada. “Te seguiremos derrotando y en Venezuela va a haber unión nacional, estabilidad y paz”, dijo Maduro en una transmisión en cadena nacional.

Las declaraciones de Maduro surgen luego que se conociera que Estados Unidos desplegará 10 aviones de combate F-35 en una base aérea de Puerto Rico.

Esta decisión del Pentágono es parte de su operativo para combatir a las organizaciones narcoterroristas en el sur del Mar Caribe, cerca las costas de Venezuela.

Además, ese despliegue, confirmado por fuentes en Washington, D. C. a varios medios, es presentado como una respuesta directa al sobrevuelo de dos aeronaves F-16 venezolanas sobre el espacio aéreo cercano a las operaciones estadounidenses al sur del Mar Caribe, en donde ya hay ocho buques, entre ellos tres para operaciones anfibias, un submarino y un avión P-8 con radares.

De acuerdo con Maduro, en Venezuela se construye la prosperidad y con una democracia directa.

Maduro fue llamado fugitivo de la justicia estadounidense este 4 de septiembre por el secretario de Estado, Marco Rubio.

Además, Estados Unidos estableció una recompensa de 50 millones de dólares para la captura de Maduro, quien es considerado un narcoterrorista al mando del cártel de Los Soles.

Machado también fue amenazada por Cabello, quien dijo que ella bruta y que no entendía que si los apretaban, ellos apretarían a Machado y a sus seguidores.