El retraso por conocer la verdad de la Invasión ha hecho un gravísimo daño a las víctimas

Siempre hemos estado en esta situación, para mí no tan fácil de explicar, por no decir inexplicable. Veamos: en el año 90, el gobierno de entonces creó una comisión de reconciliación nacional presidida por el arzobispo Marcos McGrath, integrada por personas de reconocida trayectoria. Una de las recomendaciones de esa comisión, a partir de la evidencia y las investigaciones realizadas, fue la creación de una comisión investigadora sobre las víctimas de la invasión. Ese llamado no fue atendido ni por ese gobierno ni por los sucesivos, pese a que la necesidad era evidente. Se intentó construir sobre una base de trabajo con resquicios, con falta de transparencia y de verdad. Hoy vemos los resultados: 36 años después seguimos sin saber cuántas víctimas fueron ni dónde están; no ha habido justicia ni reparación, y apenas se están sentando las bases de la memoria histórica sobre este hecho. Tenemos, entonces, una deuda pendiente que esperamos pueda continuarse y culminarse. Sin embargo, nos ha tomado muchísimo tiempo; hemos perdido demasiado tiempo y se ha causado un gravísimo daño a las víctimas y a sus familias con esta procrastinación.