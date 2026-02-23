Ejército de México mata a poderoso capo narco Nemesio Oseguera El Mencho

El ejército mexicano anunció este domingo que mató al poderoso capo del narcotráfico Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras un violento operativo que conmovió al estado de Jalisco.

“El Mencho”, de 59 años, era uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares. Era uno de los líderes narco más importantes en actividad tras el arresto de los fundadores del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán “El Chapo” e Ismael “Mayo” Zambada, actualmente en prisión en Estados Unidos.

El ejército dijo en un comunicado que el “Mencho” resultó herido en un enfrentamiento con militares en la localidad de Tapalpa, en Jalisco (oeste), y murió “durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México”.

El ejército añadió que, para la ejecución de esta operación, “además de los trabajos de inteligencia militar central” (...) “se contó con información complementaria” por parte de autoridades estadounidenses.

En total, murieron siete delincuentes y tres militares resultaron heridos. Dos miembros del CJNG fueron detenidos y se incautó diverso armamento, como lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados, según la misma fuente.

Sujetos armados bloquearon con autos y camiones incendiados distintas vías de Jalisco, en respuesta al operativo de fuerzas federales en la región. Por la tarde se veían restos de vehículos calcinados y otros aún en llamas en varias carreteras, en medio del sonido de las sirenas de las fuerzas de seguridad.

Las autoridades han señalado que 21 bloqueos carreteros siguen activos. El ejército añadió que elementos militares se concentran en los estados aledaños a Jalisco “para reforzar la seguridad”.