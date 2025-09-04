Se revelan los detalles del ataque de Estados Unidos contra lancha venezolana con droga

Mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, enfatizó este 3 de septiembre en la ciudad de México que el ataque a la embarcación, con droga proveniente de Venezuela, fue destruida en aguas internacionales en el sur del Mar Caribe las autoridades del régimen de Nicolás Maduro insisten en que los detalles no están claros.

Por tal razón, medios colombianos y venezolanos han revelado algunos detalles de la destrucción de la embarcación, en la que murieron 11 personas, según el presidente Donald Trump.

Sin embargo, el ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, detalló en él solo veía a cinco personas dentro de la embarcación.

También voceros del régimen de Maduro indicaron que ese video difundido fue creado con herramientas de la inteligencia artificial.

Con anterioridad Trump reveló este 2 de septiembre que la embarcación se dirigía a Trinidad y Tobago con droga del Tren de Aragua, organización considerada narcoterrorista por Estados Unidos.

El medio digital El Pitazo reportó que la embarcación, tipo lancha, habría zarpado este domingo 31 de agosto en la noche desde la localidad de San Juan de Unare, en el estado Sucre, al norte de Venezuela.

Según las fuentes de El Pitazo, la lancha fue destruida la madrugada de este lunes 1 de septiembre en las aguas del Mar Caribe. Además, que el cargamento estaría valorado en 40 millones de dólares en Venezuela, no obstante en el mercado de Miami tendría un valor de 100 millones de dólares.

Lo único que coinciden tanto estadounidenses como venezolanos es que el cargamento se dirigía a las costas de Trinidad y Tobago.