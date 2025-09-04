  1. Inicio
Se revelan los detalles del ataque de Estados Unidos contra lancha venezolana con droga

El medio digital El Pitazo reportó que la embarcación, tipo lancha, habría zarpado este domingo 31 de agosto en la noche desde la localidad de San Juan de Unare.
Por
Manuel Vega Loo
  • 04/09/2025 10:02
De acuerdo con ‘El Pitazo’ ‘en el pueblo de Unare la gente está convulsionada: varios de los tripulantes eran conocidos’.

Mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, enfatizó este 3 de septiembre en la ciudad de México que el ataque a la embarcación, con droga proveniente de Venezuela, fue destruida en aguas internacionales en el sur del Mar Caribe las autoridades del régimen de Nicolás Maduro insisten en que los detalles no están claros.

Por tal razón, medios colombianos y venezolanos han revelado algunos detalles de la destrucción de la embarcación, en la que murieron 11 personas, según el presidente Donald Trump.

Sin embargo, el ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, detalló en él solo veía a cinco personas dentro de la embarcación.

También voceros del régimen de Maduro indicaron que ese video difundido fue creado con herramientas de la inteligencia artificial.

Con anterioridad Trump reveló este 2 de septiembre que la embarcación se dirigía a Trinidad y Tobago con droga del Tren de Aragua, organización considerada narcoterrorista por Estados Unidos.

Según las fuentes de El Pitazo, la lancha fue destruida la madrugada de este lunes 1 de septiembre en las aguas del Mar Caribe. Además, que el cargamento estaría valorado en 40 millones de dólares en Venezuela, no obstante en el mercado de Miami tendría un valor de 100 millones de dólares.

Lo único que coinciden tanto estadounidenses como venezolanos es que el cargamento se dirigía a las costas de Trinidad y Tobago.

El Pitazo indicó que otras dos embarcaciones salieron previamente y no fueron interceptadas por la Marina de Estados Unidos, quien tiene desplegado en la zona ocho buques, entre ellos tres anfibios, además de 8 mil soldados y un submarino.

También El Pitazo detalló que dentro de la embarcación había 11 hombres, de ellos 8 eran habitantes de Unare y 3 de pueblos vecinos.

“Se trataba de un flipper, una lancha rápida de unos 12 metros de largo por 2,5 de ancho, con 4 motores de 200 caballos de fuerza cada uno”, explicó en un live la noche de este miércoles 3 de septiembre César Batiz, director de El Pitazo.

El diario El Tiempo de Bogotá recordó que el estado Sucre y Trinidad y Tobago están separados por un trayecto de unas dos horas en barco.

Además, El Tiempo reseño que la ilegalidad en la ruta no es nueva, ya que anteriormente se ha informado sobre el tráfico de armas, droga y de personas.

De acuerdo con El Pitazo “en el pueblo de Unare la gente está convulsionada: varios de los tripulantes eran conocidos”.

Cabello la noche de este 3 de septiembre en su programa Con el mazo dando no desacredito el video publicado por Trump en su red Truth Social.

Pero Cabello si amenazó a la dirigente venezolana María Corina Machado, quien se encuentra en la clandestinidad debido a las amenazas del régimen de Maduro.

Además, Cabello denunció el asesinato de las personas que viajaban en la embarcación y dijo que él solo había visualizado cinco y no 11 como decía Trump.

