Trump defiende ataque de lancha de Venezuela y asegura que se encontraban narcotraficantes a bordo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que “Venezuela ha sido muy mala” tras confirmar el ataque de sus fuerzas contra una lancha procedente del país sudamericano. El operativo, que dejó 11 muertos en aguas internacionales del Caribe, fue presentado por Washington como un golpe al narcotráfico. En una comparecencia en el Despacho Oval junto al mandatario polaco, Karol Nawrocki, Trump defendió la acción alegando que Estados Unidos posee grabaciones que prueban que los ocupantes de la embarcación eran narcotraficantes. Según el presidente, en la lancha se encontraron “cantidades masivas de drogas”. La noticia fue reportada por el diario español El País, que subraya las incógnitas sobre la legalidad de la operación, los métodos empleados y por qué no se optó por interceptar la lancha en lugar de destruirla.

Venezuela en la mira de Washington

El ataque se enmarca en el despliegue de una flotilla militar estadounidense en el sur del Caribe, con más de 4.000 soldados y tres destructores. Desde su regreso a la Casa Blanca en 2025, Trump ha intensificado la presión sobre Nicolás Maduro, acusándolo de vínculos con el narcotráfico y de enviar criminales como parte del grupo Tren de Aragua hacia EE. UU. Trump advirtió que este tipo de operaciones se repetirán: “Cuando vean ese vídeo, van a decir: ‘no lo hagamos’. Tenemos que proteger a nuestro país”.

Marco Rubio y el Pentágono respaldan la ofensiva

El secretario de Estado, Marco Rubio, de gira en México, respaldó la acción y la calificó como un golpe contra los “narcoterroristas”. Rubio aseguró que Trump eliminó “una amenaza directa” y que no dudará en actuar nuevamente. Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró a Fox News que la campaña contra los carteles “no se detendrá con este ataque” y que habrá más operaciones en aguas internacionales.

Reacciones de Venezuela y México