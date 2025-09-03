Trump defiende ataque de lancha de Venezuela y asegura que se encontraban narcotraficantes a bordo

El ataque se enmarca en el despliegue de una flotilla militar estadounidense en el sur del Caribe, con <b>más de 4.000 soldados y tres destructores</b>. Desde su regreso a la Casa Blanca en 2025, Trump ha intensificado la presión sobre <b>Nicolás Maduro</b>, acusándolo de vínculos con el narcotráfico y de enviar criminales como parte del grupo <i>Tren de Aragua</i> hacia EE. UU.Trump advirtió que este tipo de operaciones se repetirán: <i>'Cuando vean ese vídeo, van a decir: ‘no lo hagamos’. Tenemos que proteger a nuestro país'</i>.