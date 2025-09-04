Diosdado Cabello amenaza a María Corina Machado en medio de tensión con Estados Unidos

El ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, amenazó en su programa Con el mazo dando a la dirigente de Con Venezuela, María Corina Machado, quien se encuentra en la clandestinidad.

Las amenazas de Cabello surgen un día después de que el presidente Donald Trump anunciara que tropas estadounidenses destruyeron una embarcación cargada con droga.

Trump informó que en este ataque murieron 11 personas que transportaban drogas desde Venezuela y que tenían como destino Trinidad y Tobago.

Por su lado, el secretario de Estado, Pete Hegseth, enfatizó que ese ataque era un mensaje al cártel de Los Soles, que presuntamente es encabezado por Cabello y Nicolás Maduro.

Estados Unidos ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por Maduro y de 25 millones de dólares por Cabello porque los considera narcoterroristas.

La administración Trump declaró a los cárteles de Los Soles, Aragua y de Sinaloa como grupos terroristas que amenazaban la seguridad de Estados Unidos.

Cabello indicó en su programa de los miércoles que Machado, sin identificarla directamente, estaba desubicada y enfatizó que a estas alturas debería tener claro que, si “a nosotros nos aprietan, nosotros apretamos”.

“¿Al buen entendedor? Pocas palabras, pero como ella es bruta, además, no vayas a creer, no vayas a creer que aquí nos van a agredir a nosotros y ustedes van a salir sanitos. No, eso no existe”, enfatizó Cabello.

Cabello también afirmó que Estados Unidos “inventó una película”, en referencia al ataque estadounidense contra una embarcación del Tren de Aragua.

De acuerdo con el ministro venezolano, existe una intención de provocar un “cambio de régimen en Venezuela”.