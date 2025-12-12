Partido Popular elegirá nuevas autoridades en su Congreso Nacional

El Partido Popular (PP) se prepara para escoger a sus nuevas autoridades nacionales para el periodo 2025-2030, durante el Congreso Nacional Ordinario que se realizará este sábado 13 de diciembre de 2025, bajo la coordinación del Tribunal Electoral.

Durante el congreso se elegirán diversas posiciones, entre ellas: presidente, seis vicepresidentes, secretario general, tres subsecretarios generales, así como el defensor de los derechos humanos, los miembros de esa secretaría con sus suplentes, 12 comisionados de la Comisión Política Nacional, el fiscal nacional y su adjunto, además de los cinco integrantes del Tribunal Nacional Ético-Electoral.

En total, 552 delegados están habilitados para participar en este proceso interno, distribuidos en ocho mesas.

La jornada iniciará a las 8:00 a.m. con la instalación de las mesas de votación. A partir de las 9:00 a.m., los delegados principales podrán acreditarse y ejercer su voto hasta las 11:30 a.m.. Luego, de 11:31 a.m. a 12:00 mediodía, se llevará a cabo la votación de los delegados suplentes. La Junta de Escrutinio está prevista para instalarse a las 11:30 a.m.

Según lo dispuesto en el artículo 329 del Código Electoral, corresponde a los partidos políticos convocar sus procesos internos, siempre en coordinación con el Tribunal Electoral.