PRD y Panameñista entran en etapa de renovación interna

El Partido Panameñista desarrollará ese mismo 23 de noviembre una Convención Nacional Extraordinaria, convocada por su Comité Nacional de Elecciones.Durante la convención se elegirá una nueva Junta Directiva Nacional y a los Directores Nacionales, completando un proceso de renovación integral de su dirigencia.En total se elegirán 43 cargos directivos, distribuidos entre la Junta Directiva Nacional (11 puestos) y los Directores Nacionales (16 principales y 16 suplentes).La campaña interna se desarrolla del 18 al 20 de noviembre, seguida por un periodo de veda electoral que inicia a la medianoche del día 20. El 23 de noviembre, las mesas se abrirán a las 7:00 a.m., con votación de 8:00 a 11:00 a.m. y escrutinio a partir de las 11:30 a.m.. El proceso será válido con la participación de la mitad más uno de los convencionales habilitados.Para el control del partido dos nóminas se presentaron. Una está dirigida por Jorge Herrera, actual presidentede la Asamblea Nacional y Carlos Raúl Piad, quien asegura que rescatará al partido.