Arranca la elección interna del Partido Panameñista con apoyo del Tribunal Electoral

La Convención Nacional Extraordinaria del Partido Panameñista comenzó este domingo 23 de noviembre de 2025 en el hotel El Panamá, en el Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboa.

Desde las 7:00 a.m. se instalaron las mesas de votación para elegir a la nueva dirigencia del colectivo.

Desde primeras horas de la mañana, miembros del Cuerpo de Delegados Electorales y personal de la Dirección Nacional de Organización Electoral del Tribunal Electoral brindan apoyo logístico, administrativo y jurídico para garantizar el buen desarrollo de la jornada.

En esta convocatoria, están habilitados 1,374 convencionales que emitirán su voto en 11 mesas de votación para escoger a la nueva junta directiva nacional y a los directores nacionales, en un proceso de renovación de la estructura partidaria para el periodo 2025-2027.

Una vez concluido el proceso de sufragio, la Junta Nacional de Escrutinio procederá al conteo de las actas de mesa, tras lo cual se darán a conocer los resultados conforme al calendario establecido.