Hoteleros advierten: ampliar descuentos a jubilados sin estudio pone en riesgo el sector en Panamá

La Asociación Panameña de Hoteles (APATEL) advirtió que ampliar los beneficios para jubilados y pensionados sin un estudio económico puede poner en riesgo la viabilidad de hoteles y restaurantes.

Los descuentos vigentes de la Ley 6 de 1987 otorgan un 50% de lunes a jueves y un 30% de viernes a domingo en habitaciones, mientras que los restaurantes aplican 25% a jubilados y pensionados. APATEL señala que estos beneficios no son deducibles del impuesto sobre la renta, afectando directamente la rentabilidad de los establecimientos.

El gremio enfatizó que cualquier incremento en descuentos debe ser responsable, equitativo y sostenible, evitando comprometer empleos, inversiones y el desarrollo económico del país.

“Solicitamos que los anteproyectos sean revisados y ajustados antes de su aprobación, incorporando criterios económicos y sociales que garanticen su viabilidad”, indicó

Actualmente, la Asamblea Nacional analiza tres anteproyectos que buscan ampliar beneficios para jubilados, pensionados y adultos mayores. APATEL advirtió que hacerlo sin un análisis fiscal podría reducir ingresos del Estado y limitar la inversión en programas sociales.

El sector hotelero recordó que los costos operativos siguen altos, las regulaciones laborales son estrictas y la recuperación tras la pandemia es lenta. Cualquier presión adicional sobre los negocios podría derivar en cierres, especialmente de pequeños hoteles y restaurantes en el interior del país.