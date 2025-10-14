Hoteleros advierten: ampliar descuentos a jubilados sin estudio pone en riesgo el sector en Panamá

La <b><a href="/tag/-/meta/apatel-asociacion-panamena-de-hoteles">Asociación Panameña de Hoteles (APATEL)</a></b> advirtió que ampliar los <b>beneficios para jubilados y pensionados</b> sin un estudio económico puede poner en riesgo la viabilidad de hoteles y restaurantes.Los <b>descuentos</b> vigentes de la Ley 6 de 1987 <b>otorgan un 50% de lunes a jueves y un 30% de viernes a domingo en habitaciones</b>, mientras que los <b>restaurantes aplican 25% a jubilados y pensionados.</b> APATEL señala que estos beneficios no son deducibles del impuesto sobre la renta, afectando directamente la rentabilidad de los establecimientos.<b>El gremio enfatizó que cualquier incremento en descuentos debe ser responsable</b>, equitativo y sostenible, evitando comprometer empleos, inversiones y el desarrollo económico del país. <i>'Solicitamos que los anteproyectos sean revisados y ajustados antes de su aprobación, incorporando criterios económicos y sociales que garanticen su viabilidad',</i> indicó Actualmente, <b>la Asamblea Nacional </b>analiza tres anteproyectos que buscan ampliar beneficios para jubilados, pensionados y adultos mayores. <b>APATEL advirtió que hacerlo sin un análisis fiscal podría reducir ingresos del Estado</b> y limitar la inversión en programas sociales.<b>El sector hotelero recordó que los costos operativos siguen altos, las regulaciones laborales son estrictas y la recuperación tras la pandemia es lenta.</b> Cualquier presión adicional sobre los negocios podría derivar en cierres, especialmente de pequeños hoteles y restaurantes en el interior del país.