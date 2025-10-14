Ismael Díaz: ‘podemos conseguirlo’ sobre Panamá en las eliminatorias del Mundial 2026

La selección de Panamá logró empatar y repartir puntos con Surinam en la ronda final de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

“No podemos realmente dejar de lado que sacamos un punto, para nosotros es importante. Seguimos en la lucha, esto es hasta el final y no podemos dejar de empujar por un simple por un empate”, fueron las palabras de Ismael Díaz tras el pitazo final en el Estadio Rommel Fernández.