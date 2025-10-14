Ismael Díaz: ‘podemos conseguirlo’ sobre Panamá en las eliminatorias del Mundial 2026

<b>'El equipo está muy motivado todavía a conseguir el objetivo'</b>, aseguró Díaz, quien a través de una asistencia de <b><a href="/tag/-/meta/azarias-londono">Azarías Londoño</a></b> marcó ese gol que le permite a los dirigidos por <b><a href="/tag/-/meta/thomas-christiansen">Thomas Christiansen</a></b> mantenerse con vida en la misión de clasificar al Mundial.La única anotación de la <b>selección de Panamá llegó al minuto 96 </b>del encuentro; <b>Surinam mantuvo la ventaja desde el minuto 20.</b><b>'De nuestra parte vamos a seguir luchando, trabajando, porque esto no ha acabado... a ver, faltan dos partidos y yo sé que podemos conseguirlo'</b>, agregó el volante del <b>Club León</b> de la <b>Liga MX</b>.