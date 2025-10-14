  1. Inicio
FÚTBOL

Ismael Díaz: ‘podemos conseguirlo’ sobre Panamá en las eliminatorias del Mundial 2026

Ismael Díaz anotó el gol que mantiene con vida a la selección de Panamá. Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
Por
Kathyria Caicedo
  • 14/10/2025 23:08
La selección de Panamá rescata un empate 1-1 ante Surinam en el 96’ y sigue en la lucha en las eliminatorias de Concacaf del Mundial 2026.

La selección de Panamá logró empatar y repartir puntos con Surinam en la ronda final de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

“No podemos realmente dejar de lado que sacamos un punto, para nosotros es importante. Seguimos en la lucha, esto es hasta el final y no podemos dejar de empujar por un simple por un empate”, fueron las palabras de Ismael Díaz tras el pitazo final en el Estadio Rommel Fernández.

Fepafut

“El equipo está muy motivado todavía a conseguir el objetivo”, aseguró Díaz, quien a través de una asistencia de Azarías Londoño marcó ese gol que le permite a los dirigidos por Thomas Christiansen mantenerse con vida en la misión de clasificar al Mundial.

La única anotación de la selección de Panamá llegó al minuto 96 del encuentro; Surinam mantuvo la ventaja desde el minuto 20.

“De nuestra parte vamos a seguir luchando, trabajando, porque esto no ha acabado... a ver, faltan dos partidos y yo sé que podemos conseguirlo”, agregó el volante del Club León de la Liga MX.

